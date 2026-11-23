Человек держит наличные в руках. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года в одной из областей благотворительный фонд "Каритас Украины" предоставляет домохозяйствам с низкими доходами денежную помощь на подготовку к зимнему периоду. Средства предназначены исключительно для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и могут быть направлены на обустройство сельскохозяйственных объектов.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию областного отделения фонда.

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Где украинские семьи получат 15 000 грн от Каритас

Как отмечается, осенью благотворительная организация "Каритас Полтава" реализует проект "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине" по оказанию финансовой помощи в рамках направления "Зимовка". В частности, 24 ноября принять участие в инициативе смогут жители Котелевской территориальной громады.

Речь идет о финансовой поддержке на проведение ремонта сельскохозяйственных помещений, в частности для содержания домашней птицы и животных, что гарантирует надлежащие условия для ведения хозяйства зимой.

В частности, выплаты можно будет использовать на:

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утепление и ремонт конюшни/других элементов сельскохозяйственной инфраструктуры;

устройство вентиляции, освещения;

ремонт/расширение овощехранилищ;

заготовку кормов.

Кто сможет принять участие в программе помощи

Присоединиться к инициативе могут внутренне перемещенные лица (ВПЛ) при условии:

заинтересованности в ведении сельского хозяйства;

значительного/очень значительного влияния войны на сельскохозяйственное производство или доход от него;

отсутствия намерения уезжать в ближайшие шесть месяцев;

если находятся в социально-экономически уязвимом положении.

Речь идет о нескольких критериях уязвимости. К участию приглашаются:

многодетные семьи (где есть от трех несовершеннолетних детей);

людей с инвалидностью;

граждан с серьезными/хроническими заболеваниями;

одиноких матерей/отцов детей до 18 лет;

беременных женщин/матерей, кормящих детей, имеющих детей до трех лет;

домохозяйства, возглавляемые лицом в возрасте 60+;

семьи, возглавляемые лицом в возрасте 50+ без доходов;

домохозяйства, в которых все члены семьи лишились источников дохода или имеют средний месячный доход менее 8 422 грн на одного человека.

"Важно! В течение последних 6 месяцев домохозяйство не должно было получать аналогичную помощь от других организаций", — говорится в сообщении

Как зарегистрироваться в проекте и какие документы необходимы

Регистрация будет доступна 24 ноября в 11:00 по адресу: поселок Котельва, ул. Полтавский шлях, 223, "Социальное пространство".

Граждане должны собрать необходимые документы для регистрации:

Паспорт/ID-карту (можно через приложение "Дія");

Идентификационный код;

Справку о статусе ВПЛ;

Документы, подтверждающие уязвимость;

Банковские реквизиты IBAN;

Документы, подтверждающие право собственности/пользования сельскохозяйственными сооружениями.

Как отмечалось, в рамках программы граждане получат по 15 000 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что УВКБ ООН открыло регистрацию на выплаты в Ивано-Франковской области. Каждый член домохозяйства получит финансовую помощь в размере от 10 800 до 12 300 грн. Важно, чтобы доходы семей были низкими и не превышали 8 300 грн на человека в месяц.

Также Новини.LIVE писали о том, что в населенных пунктах Роганской территориальной громады в Харьковской области действует проект по предоставлению финансовой помощи пострадавшим от войны LOCAL при финансовой поддержке Германии. В его рамках можно будет получить выплаты в размере 10 800 грн.