Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), занимающееся защитой и оказанием помощи тем, кто покинул свои дома из-за войны, открыло регистрацию на получение выплат в западном регионе. В рамках программы для каждого члена домохозяйства предусмотрена денежная помощь в размере от 10 800 до 12 300 грн.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на сообщение УВКБ ООН.

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Где можно получить денежную помощь для ВПЛ и беженцев

Заявки на включение в электронную очередь в регистрационный центр программы "Денежная помощь от УВКБ ООН" принимаются от жителей Ивано-Франковской области. В частности, во вторник, 24 ноября, могут записаться граждане из города Надворная.

Обратиться за выплатами могут:

Домохозяйства, оформившие статус ВПЛ за последние 45 дней из-за угроз/принудительного выселения; Семьи, перемещенные от 46 дней до полугода из-за атак/обязательной эвакуации; Домохозяйства, которые выехали за пределы страны после 24 февраля 2022 года и вернулись домой в течение от трех месяцев до одного года; Семьи, которые после выезда в другие области вернулись на прежние адреса проживания (в течение периода от трех месяцев до одного года).

Важные требования для финпомощи и суммы

Основными критериями отбора для предоставления финансовой помощи всем вышеуказанным категориям являются:

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Низкие доходы домохозяйств — не превышают 8 300 грн на каждого члена семьи в месяц;

Оставленное жилье расположено недалеко от линии фронта;

Неблагоприятные условия проживания;

Наличие в семье уязвимых категорий (пожилые люди, лица с инвалидностью, многодетные семьи, одинокие матери и т. д.).

Суммы денежной помощи будут варьироваться в зависимости от ситуации и количества человек в семье. Предусматривается выплата либо 10 800 грн, либо более 12 000 грн в расчете на три месяца.

Как зарегистрироваться в программе помощи

Записаться в очередь на прием мобильных групп для регистрации в программе помощи от УВКБ ООН на 24 ноября 2026 года в г. Надворная можно с помощью онлайн-формы.

После записи в электронную очередь необходимо будет дождаться звонка от сотрудников пункта сбора данных, которые проведут опрос на соответствие условиям программы и сообщат адрес и время приема.

"Важно: звонки будут осуществляться только тем заявителям, которые предварительно соответствуют условиям и критериям программы помощи", — уточнили в организации.

Граждане должны подготовить следующие документы:

Паспорт Украины;

Налоговый номер;

Справку о статусе переселенца/другое подтверждение перемещения;

Свидетельство о рождении детей (при наличии);

Банковскую карту (номер IBAN);

Документы, подтверждающие инвалидность/опеку.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области можно получить финансовую помощь от Германии. Речь идет о проекте денежной помощи для пострадавших от войны LOCAL. Воспользоваться финансовой поддержкой в размере 10 800 грн могут граждане, проживающие в населенных пунктах Роганской территориальной громады.

Также Новини.LIVE писали о том, что в Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях будет доступна помощь от благотворительного фонда "Право на защиту". Каждое домохозяйство может получить по 19 400 грн. Выплата будет осуществляться единовременно за весь зимний сезон. Средства должны быть использованы исключительно на оплату коммунальных услуг.