Человек держит гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года в одной из прифронтовых областей Украины началась предварительная регистрация на получение денежной помощи в размере 10 800 грн. Помощь предоставляется в рамках проекта LOCAL, финансируемого Федеральным министерством иностранных дел Германии.

О том, какие условия предоставления финансовой помощи, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Где можно получить денежную помощь от Германии

По информации организаторов, действие гуманитарного проекта по оказанию денежной помощи пострадавшим от войны LOCAL распространяется на Харьковскую область. Воспользоваться финансовой поддержкой могут граждане, проживающие в населенных пунктах Роганской территориальной громады.

В ноябре 2026 года в рамках проекта работают только с указанными населенными пунктами:

Рогань;

Докучаевское;

Боровое;

Лелюки;

Логачевка;

Пономаренки;

Хроли.

Инициатива призвана покрыть базовые потребности и снизить финансовую нагрузку на домохозяйства, проживающие в прифронтовых районах, несмотря на риски.

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Согласно условиям проекта, пройти предварительную регистрацию могут домохозяйства, в которых проживают люди с инвалидностью. А именно:

Домохозяйства с лицом с инвалидностью I группы; Домохозяйства с лицом с инвалидностью II группы; Домохозяйства с ребенком с инвалидностью.

Как пройти предварительную регистрацию на получение выплат

Для предварительного участия в проекте помощи LOCAL необходимо заполнить регистрационную форму.

После заполнения небольшой анкеты следует ожидать обратной связи по номеру телефона, указанному в форме.

Организаторы отметили, что подача формы — лишь один из этапов отбора для участия в проекте.

"Обратите внимание: предварительная регистрация не гарантирует получение денежной помощи. Предоставленная информация будет проверена, а решение будет принято в соответствии с критериями проекта", — говорится в сообщении.

Подробности можно уточнить, позвонив на горячую линию (понедельник–пятница, 10:00–18:00): +38 097 074 24 34.

Денежную помощь в приоритетном порядке уязвимым лицам, проживающим вблизи линии фронта, предоставляют в рамках проекта LOCAL, который финансируется Федеральным министерством иностранных дел Германии и реализуется БО "БФ "Мы — братья, мы — украинцы" в партнерстве с JERU (совместная инициатива международных организаций Concern Worldwide и Welthungerhilfe) в рамках консорциума, в который входят БФ "Ангелы спасения", "Мирное небо Харькова", HelpGroup, "Украинская ассоциация центров поддержки бизнеса".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ноябре жителям Глуховской громады Шосткинского района в Сумской области будет доступна финансовая помощь от благотворительных фондов. В рамках программы домохозяйства получат выплаты на покрытие базовых жизненных потребностей. В частности, деньги можно потратить на оплату коммунальных услуг и другие расходы.

Также Новини.LIVE писали, что в Херсонской области жители могут присоединиться к программе помощи до 30 ноября. Доступны гранты до 77 000 грн от Швейцарии. Заявители должны относиться к уязвимым категориям населения. В рамках программы они получат выплаты на развитие собственного дела.