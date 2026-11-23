Людина тримає готівку в руках. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2026 року в одній з областей благодійний фонд "Карітас України" надає домогосподарствам з низькими доходами грошову допомогу на підготовку до зимового періоду. Кошти передбачені виключно для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які можна буде спрямувати облаштування сільськогосподарських об'єктів.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію обласного осередку фонду.

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Де українські родини отримають 15 000 грн від Карітас

Як зазначається, восени благодійна організація "Карітас Полтава" реалізує проєкт "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні" з надання фінансової допомоги за напрямком "Вінтеризація". Зокрема, 24 листопада взяти участь в ініціативі зможуть мешканці Котелевської територіальної громади.

Йдеться про фінансову підтримку на здійснення ремонтів сільськогосподарських приміщень, зокрема для утримання домашньої птиці та свійських тварин, що гарантує належні умови для господарства взимку.

Зокрема, виплати можна буде використати на:

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утеплення та ремонт стайні/інших елементів с/г інфраструктури;

облаштування вентиляції, освітлення;

ремонт/розширення овочесховищ;

заготівлю кормів.

Хто зможе взяти участь у програмі допомоги

Долучитися до ініціативи можуть внутрішньо переміщені особи (ВПО) за умови:

зацікавленості у веденні сільського господарства;

отримання значного/дуже значного впливу війни на с/г виробництво чи дохід від нього;

не мають наміру виїздити у найближчі шість місяців;

мають соціальну/економічну вразливість.

Йдеться про кілька критеріїв вразливості. Запрошують до участі:

багатодітних сімей (де є від трьох неповнолітніх дітей);

людей з інвалідністю;

громадян із серйозними/хронічними хворобами;

самотніх матерів/батьків дітей до 18 років;

вагітних жінок/матерів, які годують дітей, мають дітей до трьох років;

домогосподарства, очолювані особою віком 60+;

родини, очолювані людиною віком 50+ без доходів;

домогосподарства, де всі втратили джерела доходів або мають середній місячний дохід менш ніж 8 422 грн на одну особу.

"Важливо! Протягом останніх 6 місяців домогосподарство не повинно було отримувати аналогічну допомогу від інших організацій", — йдеться у повідомленні

Як зареєструватися у проєкті та необхідні документи

Реєстрація буде доступна 24 листопада об 11:00 за адресою: с-ще Котельва, вул. Полтавський шлях, 223, "Соціальний простір".

Громадяни повинні зібрати необхідні документи для реєстрації:

Паспорт/ID-картку (можна через Дію);

Ідентифікаційний код;

Довідку ВПО;

Документи, що підтвердять вразливість;

Банківські реквізити IBAN;

Документи, що підтвердять право власності/користування с/г спорудами.

Як зазначалося, у рамках програми громадяни отримають по 15 000 грн.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, УВКБ ООН відкрило реєстрацію на виплати в Івано-Франківській області. Кожен в домогосподарстві отримає фіндопомогу від 10 800 до 12 300 грн. Важливо родинам мати низькі доходи, що не перевищуватимуть 8 300 грн на кожну особу за місяць.

Також Новини.LIVE писали про те, що у населених пунктах Роганської територіальної громади на Харківщині діє проєкт з надання фіндопомоги для постраждалих від війни LOCAL за фінпідтримки Німеччини. У його рамках можна буде отримати виплати у розмірі 10 800 грн.