Выплата 10,8 тыс. грн — в еще одном городе доступна помощь от УВКБ ООН

Деньги УВКБ ООН — кто попал в список на выплату 10,8 тыс. грн
В четверг, 15 января, жители одного из прифронтовых городов Украины смогут оформить финансовую помощь, продолжительностью на три месяца. Речь идет о предоставлении поддержки от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).
Кому предусмотрена финпомощь в январе
Глобальная межправительственная организация УВКБ ООН, защищающая права беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) по всему миру, продолжает работать в Украине в 2026 году. В рамках ее деятельности денежная помощь доступна жителям Сумской области, которая регулярно страдает от российских атак.
В частности, 15 января возможность подать заявки на выплаты появится у жителей города Шостка.
По данным организаторов, присоединиться к программе могут переселенцы и беженцы. Среди условий:
- низкие доходы (не более 6,3 тыс. грн на одного человека в домохозяйстве);
- официальная справка внутренне перемещенного лица со сроком, не превышающим шести месяцев (для переселенцев);
- документ, где удостоверяется факт выезда (для беженцев).
В то же время, граждане, которые в течение последних трех месяцев получали аналогичную поддержку от других фондов или организаций, не будут иметь права на средства от УВКБ ООН.
Кроме того, необходимо принадлежать к одной из следующих категорий уязвимости:
- Одинокие мать или отец, имеющие в семье детей до 18 лет/лиц от 55 лет;
- Семьи, где есть только граждане, возраст которых превышает 55 лет;
- Домохозяйства с лицами в возрасте от 55 лет, которые сами воспитывают малолетних детей;
- Семьи, где есть граждане, которым нужна особая поддержка из-за инвалидности/хронической болезни.
Размер выплат и как оформить жителям Шостки
По правилам организации, каждому в семье положено по 3,6 тыс. грн ежемесячно. Поддержка рассчитана на три месяца. Максимально граждане получат по 10,8 тыс. грн. В то же время, всю сумму должны перечислить одним траншем на банковский счет заявителя.
Предварительно зарегистрироваться на получение выплат 15 января жители Шостки могут по контактному номеру телефона: 063 182 68 38.
"Вниманию жителей Шосткинской громады! Открыта запись в очередь для приема в г. Шостка на 15 января 2026 (четверг). Уточнить свой номер в очереди можно по телефону пункта сбора данных в г. Сумы: 063 182 68 38", — сообщили в пресс-центре.
О возможности подать заявку в других громадах Сумской области необходимо следить за сообщением пресс-службы УВКБ ООН в Telegram.
Ранее мы писали, что в январе на Ивано-Франковщине действует проект от благотворителей, который призван оказать поддержку бизнесу ВПО. В его рамках можно получить до 32 тыс. грн.
Также сообщалось, что в нескольких регионах ОО "Fight For Right" оказывает поддержку для переселенцев. В частности, выплаты доступны тем, кто непосредственно пострадал от войны.
