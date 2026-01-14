Видео
Україна
УВКБ ООН — кто попал в список на выплату 10,8 тыс. грн

УВКБ ООН — кто попал в список на выплату 10,8 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 13:03
Выплата 10,8 тыс. грн — в еще одном городе доступна помощь от УВКБ ООН
Женщина за компьютером. Фото: Freepik

В четверг, 15 января, жители одного из прифронтовых городов Украины смогут оформить финансовую помощь, продолжительностью на три месяца. Речь идет о предоставлении поддержки от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организации.

Читайте также:

Кому предусмотрена финпомощь в январе

Глобальная межправительственная организация УВКБ ООН, защищающая права беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) по всему миру, продолжает работать в Украине в 2026 году. В рамках ее деятельности денежная помощь доступна жителям Сумской области, которая регулярно страдает от российских атак.

В частности, 15 января возможность подать заявки на выплаты появится у жителей города Шостка.

По данным организаторов, присоединиться к программе могут переселенцы и беженцы. Среди условий:

  • низкие доходы (не более 6,3 тыс. грн на одного человека в домохозяйстве);
  • официальная справка внутренне перемещенного лица со сроком, не превышающим шести месяцев (для переселенцев);
  • документ, где удостоверяется факт выезда (для беженцев).

В то же время, граждане, которые в течение последних трех месяцев получали аналогичную поддержку от других фондов или организаций, не будут иметь права на средства от УВКБ ООН.

Кроме того, необходимо принадлежать к одной из следующих категорий уязвимости:

  1. Одинокие мать или отец, имеющие в семье детей до 18 лет/лиц от 55 лет;
  2. Семьи, где есть только граждане, возраст которых превышает 55 лет;
  3. Домохозяйства с лицами в возрасте от 55 лет, которые сами воспитывают малолетних детей;
  4. Семьи, где есть граждане, которым нужна особая поддержка из-за инвалидности/хронической болезни.

Размер выплат и как оформить жителям Шостки

По правилам организации, каждому в семье положено по 3,6 тыс. грн ежемесячно. Поддержка рассчитана на три месяца. Максимально граждане получат по 10,8 тыс. грн. В то же время, всю сумму должны перечислить одним траншем на банковский счет заявителя.

Предварительно зарегистрироваться на получение выплат 15 января жители Шостки могут по контактному номеру телефона: 063 182 68 38.

"Вниманию жителей Шосткинской громады! Открыта запись в очередь для приема в г. Шостка на 15 января 2026 (четверг). Уточнить свой номер в очереди можно по телефону пункта сбора данных в г. Сумы: 063 182 68 38", — сообщили в пресс-центре.

О возможности подать заявку в других громадах Сумской области необходимо следить за сообщением пресс-службы УВКБ ООН в Telegram.

Ранее мы писали, что в январе на Ивано-Франковщине действует проект от благотворителей, который призван оказать поддержку бизнесу ВПО. В его рамках можно получить до 32 тыс. грн.

Также сообщалось, что в нескольких регионах ОО "Fight For Right" оказывает поддержку для переселенцев. В частности, выплаты доступны тем, кто непосредственно пострадал от войны.

