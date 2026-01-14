Выплаты до 32 тыс. грн — Каритас принимает заявки на гранты до 31 января

Мужчина и женщина с бумагами. Фото: Freepik

До конца января 2026 года в Ивано-Франковской области жители могут присоединиться к грантовой программе, в рамках которой предусмотрено предоставление денежной помощи на развитие или открытие бизнеса, а также на переобучение. Участникам выплатят до 32 тыс. грн.

Что предусматривает грантовая программа

"Благотворительный Фонд "Каритас — Львов УГКЦ", который основали в 1996 году Львовская Архиепархия Украинской Греко-Католической Церкви и Международный благотворительный фонд "Каритас Украины", проводит сбор заявок на проект "Семья Семье: Индивидуальная поддержка" по оказанию помощи гражданам во время войны.

В рамках инициативы, украинские домохозяйства могут получить финансовые гранты на бизнес или собственную переквалификацию. Денежную помощь можно будет потратить на развитие собственного дела или обучение, покупку необходимого оборудования для ведения бизнеса.

Как отмечают в фонде, целью соответствующего проекта является предоставление финансовых ресурсов для семей, которых война заставила оставить собственные дома. Таким образом, внутренним переселенцам (ВПЛ) будет предоставлена дополнительная поддержка, отдельная от государственной. Гранты позволят несколько улучшить состояние производства агропродукции/животноводства или развить способности в другой деятельности.

Принять участие в проекте можно, соблюдая два ключевых условия:

заявитель имеет официальный статус внутреннего переселенца;

не было аналогичной финансовой помощи на агродеятельность за последний год.

Размер денежной помощи и другие нюансы

Согласно условиям программы, участники проекта "Семья Семье: Индивидуальная поддержка" получат гранты на сельское хозяйство. Размер такого вида помощи составляет 32,4 тыс. грн. Средства можно направить на необходимые ресурсы (покупку семян, удобрений, кормов, оборудования, скота, на нужды в птицеводстве, садоводстве, ягодоводстве, на ветеринарную помощь и ремонт).

Кроме того, будут доступны бизнес-гранты. Размер такого вида финподдержки тоже составляет 32,4 тыс. грн. Средства разрешается использовать на улучшение показателей торговли, на лучшее предоставление сервисов и осуществление ремонтов.

Проект предусматривает предоставление грантовой помощи для профессионального обучения/переквалификации. Размер такого вида помощи не будет превышать 32,4 тыс. грн. Этими деньгами можно будет рассчитаться за курс обучения для переквалификации.

Уточнить подробности по проекту можно в БФ "Каритас — Львов УГКЦ", который воплощает его в западных регионах. Проект также действует в Тернопольской, Черновицкой и Львовской областях. Для предварительной регистрации необходимо подать анкету до 31 января 2026 года.

Ранее мы писали, что в ряде регионов ОО "Fight For Right" оказывает поддержку тем, кто пострадал от войны. Также на выплаты могут претендовать люди с инвалидностью из числа ВПЛ.

Еще сообщалось, что ЮНИСЕФ продолжает оказывать помощь на зимний период. Выплаты могут получить одинокие матери или отцы, многодетные семьи в прифронтовых регионах.