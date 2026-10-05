Выплаты от Каритас: где ВПЛ могут получить финпомощь в размере 12 300 грн

Помощь от Каритас: какие документы гарантируют ВПЛ 12 300 грн
В октябре 2026 года представительство "Каритас Украины" будет принимать заявки на регистрацию от эвакуированных домохозяйств для получения выплат по программе UCT2 (многоцелевой денежной помощи) в Полтавской области. Участие в программе возможно, если перемещение произошло в течение последних 45 дней.
О том, кому будет доступна для оформления финансовая помощь от организации, рассказывают Новини.LIVE.
Какая и где предоставляется финпомощь от Каритас
Как отмечается, "Каритас Полтава" в октябре реализует проект "Многопрофильная помощь пострадавшим от войны в Украине в Полтаве и Полтавской области". Он предусматривает выплаты семьям, которым пришлось покинуть свои дома из-за войны.
В частности, 5 октября регистрация на участие в проекте открыта для жителей города Горишние Плавни.
В рамках инициативы организация предоставит каждому члену семьи единовременную выплату, которая покроет три месяца базовых потребностей. Каждый сможет рассчитывать на 12 300 грн. Количество членов домохозяйства не ограничивается.
Каковы условия получения помощи
Согласно правилам программы, претендовать на денежную помощь граждане смогут при соблюдении нескольких условий. А именно:
- Домохозяйства были эвакуированы (самостоятельно/принудительно) из-за боевых действий, обстрелов или официальных решений об эвакуации за последние 45 дней;
- Имеется справка о статусе внутренне перемещенного лица (ВПЛ), выданная не более 45 дней назад, или другое подтверждение перемещения;
- Семьи не получали денежную помощь от других организаций в течение последних шести месяцев.
Как подать заявку на получение финансовой помощи
Граждане, соответствующие условиям программы "Каритас Полтава", смогут оформить выплаты в принимающей громаде 5 октября 2026 года по адресу: г. Горишние Плавни, Центр "Калина", переулок Молодежный, 6-А.
Для регистрации необходимо предоставить следующий пакет документов:
- Паспорт/другой документ, удостоверяющий личность (загранпаспорт/вид на жительство);
- Идентификационный код;
- Справку о статусе переселенца (при наличии, до 45 дней);
- Банковские реквизиты IBAN (на главу домохозяйства);
- Свидетельства о рождении детей.
"Важно: Помощь предоставляется по определенным критериям и при условии, что вы не получали денежную помощь от других организаций в течение последних 6 месяцев. Регистрация возможна только в течение 45 дней после перемещения", — отметили в организации.
Уточнить детали реализации программы можно по следующим номерам телефонов:
- 050 305 50 80;
- 050 346 4693.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в октябре УВКБ ООН открыло регистрацию на получение финансовой помощи беженцам и переселенцам в Ивано-Франковской области. В рамках программы каждый сможет получить от 10 800 грн. В частности, основной приоритет отдан гражданам, относящимся к уязвимым категориям. Сумма помощи зависит от срока перемещения: 10 800 грн или 12 300 грн.
Еще Новини.LIVE писали о том, что украинцам в октябре выплатят по 19 400 грн на зиму на твердое топливо. Денежная помощь от Международного комитета Красного Креста доступна для жителей Черниговской области. Получить выплаты смогут уязвимые категории населения.