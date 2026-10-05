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Главная Финансы Помощь от Каритас: какие документы гарантируют ВПЛ 12 300 грн

Помощь от Каритас: какие документы гарантируют ВПЛ 12 300 грн

Ua ru
5 октября 2026 13:00
Выплаты от Каритас: где ВПЛ могут получить финпомощь в размере 12 300 грн
Женщина держит деньги и кошелек в руках. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года представительство "Каритас Украины" будет принимать заявки на регистрацию от эвакуированных домохозяйств для получения выплат по программе UCT2 (многоцелевой денежной помощи) в Полтавской области. Участие в программе возможно, если перемещение произошло в течение последних 45 дней.

О том, кому будет доступна для оформления финансовая помощь от организации, рассказывают Новини.LIVE.

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Какая и где предоставляется финпомощь от Каритас

Как отмечается, "Каритас Полтава" в октябре реализует проект "Многопрофильная помощь пострадавшим от войны в Украине в Полтаве и Полтавской области". Он предусматривает выплаты семьям, которым пришлось покинуть свои дома из-за войны.

В частности, 5 октября регистрация на участие в проекте открыта для жителей города Горишние Плавни.

В рамках инициативы организация предоставит каждому члену семьи единовременную выплату, которая покроет три месяца базовых потребностей. Каждый сможет рассчитывать на 12 300 грн. Количество членов домохозяйства не ограничивается.

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Каковы условия получения помощи

Согласно правилам программы, претендовать на денежную помощь граждане смогут при соблюдении нескольких условий. А именно:

  1. Домохозяйства были эвакуированы (самостоятельно/принудительно) из-за боевых действий, обстрелов или официальных решений об эвакуации за последние 45 дней;
  2. Имеется справка о статусе внутренне перемещенного лица (ВПЛ), выданная не более 45 дней назад, или другое подтверждение перемещения;
  3. Семьи не получали денежную помощь от других организаций в течение последних шести месяцев.

Как подать заявку на получение финансовой помощи

Граждане, соответствующие условиям программы "Каритас Полтава", смогут оформить выплаты в принимающей громаде 5 октября 2026 года по адресу: г. Горишние Плавни, Центр "Калина", переулок Молодежный, 6-А.

Для регистрации необходимо предоставить следующий пакет документов:

  • Паспорт/другой документ, удостоверяющий личность (загранпаспорт/вид на жительство);
  • Идентификационный код;
  • Справку о статусе переселенца (при наличии, до 45 дней);
  • Банковские реквизиты IBAN (на главу домохозяйства);
  • Свидетельства о рождении детей.

"Важно: Помощь предоставляется по определенным критериям и при условии, что вы не получали денежную помощь от других организаций в течение последних 6 месяцев. Регистрация возможна только в течение 45 дней после перемещения", — отметили в организации.

Уточнить детали реализации программы можно по следующим номерам телефонов:

  • 050 305 50 80;
  • 050 346 4693.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в октябре УВКБ ООН открыло регистрацию на получение финансовой помощи беженцам и переселенцам в Ивано-Франковской области. В рамках программы каждый сможет получить от 10 800 грн. В частности, основной приоритет отдан гражданам, относящимся к уязвимым категориям. Сумма помощи зависит от срока перемещения: 10 800 грн или 12 300 грн.

Еще Новини.LIVE писали о том, что украинцам в октябре выплатят по 19 400 грн на зиму на твердое топливо. Денежная помощь от Международного комитета Красного Креста доступна для жителей Черниговской области. Получить выплаты смогут уязвимые категории населения.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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