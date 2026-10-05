Виплати від Карітас: де для ВПО доступна фіндопомога у 12 300 грн

Жінка тримає гроші та гаманець у руках. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року представництво "Карітас України" прийматиме заявки на реєстрацію від евакуйованих домогосподарств для отримання виплат за програмою UCT2 (багатоцільової грошової допомоги) у Полтавському регіоні. Участь у програмі можлива, якщо переміщення відбулося

протягом останніх 45 днів.

Про те, кому буде доступна для оформлення фіндопомога від організації, розповідають Новини.LIVE.

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Яка і де надається фіндопомога від Карітас

Як зазначається, "Карітас Полтава" у жовтні втілює проєкт "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні в Полтаві та Полтавській області". Він передбачає надання виплат для родин, яким довелося залишити свої оселі через війну.

Зокрема, 5 жовтня реєстрація на проєкт доступна жителям міста Горішні Плавні.

У рамках ініціативи організація надасть для кожної особи в родині одноразову виплату, що покриє три місяці базових потреб. Кожен зможе рораховувати на 12 300 грн. Кількість членів домогосподарства не обмежується.

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Які умови отримання допомоги

Згідно з правилами програми, претендувати на грошову допомогу громадяни зможуть, дотримавшись кількох умов. А саме:

Домогосподарства евакуювалися (самостійно/примусово) через бойові дії, обстріли або офіційні рішення про евакуацію за останні 45 днів; Є довідка внутрішньо переміщеної особи (ВПО), видана до 45 днів, або інше підтвердження переміщення; Родини не отримували грошову допомогу від інших організацій упродовж останніх шести місяців.

Як подати заявку для отримання фіндопомоги

Громадяни, які відповідають умовам програми "Карітас Полтава", зможуть оформити виплати у приймаючій громаді 5 жовтня 2026 року за адресою: м. Горішні Плавні, Центр "Калина", провулок Молодіжний, 6-А.

Для реєстрації необхідно надати такий пакет документів:

Паспорт/інший документ, що посвідчує особу (закордонний паспорт/посвідку на постійне проживання);

Ідентифікаційний код;

Довідку переселенця (за наявності, до 45 днів);

Банківські реквізити IBAN (на очільника домогосподарства);

Свідоцтва про народження дітей.

"Важливо: Допомога надається за визначеними критеріями та за умови, що ви не отримували грошову допомогу від інших організацій протягом останніх 6 місяців. Реєстрація можлива лише протягом 45 днів після переміщення", — зауважили в організації.

Уточнити деталі щодо реалізації програми можна за такими номерами телефонів:

050 305 50 80;

050 346 4693.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у жовтні організація УВКБ ООН відкрила реєстрацію на надання фіндопомоги біженцям та переселенцям в Івано-франківській області. За програмою кожен зможе отримати від 10 800 грн. Зокрема, основним пріоритетом наділені громадяни, які належать до вразливих категорій. Сума допомоги прив'язана до терміну переміщення: 10 800 грн або 12 300 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, що українцям виплатять по 19 400 грн на зиму на тверде паливо у жовтні. Грошова допомога від Міжнародного Комітету Червоного Хреста доступна для жителів Чернігівського регіону. Отримати виплати зможуть вразливі категорії населення.