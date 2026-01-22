Виплати від Карітас — де стартувала програма підтримки ВПО на пів року

Людина кладе гроші до гаманця. Фото: Новини.LIVE

У січні 2026 року деякі українці мають можливість отримати грошову допомогу на оренду житла. Благодійний фонд "Карітас" поновив надання виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на шість місяців в одному з міст.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби організації.

Правила програми фіндопомоги від "Карітас"

Благодійний фонд "Карітас Кам'янське", що функціонує в структурі МБФ "Карітас України", знову приймає заявки від громадян у Дніпропетровській області. Грошова допомога доступна внутрішнім переселенцям у місті Кам'янське.

За умовами програми:

Кошти нададуть на оплату оренди житла терміном на шість місяців; Долучитися можуть внутрішньо переміщені особи, які отримали відповідний статус менш ніж 30 днів тому; Домогосподарство не повинно мати виплат від інших міжнародних організацій.

Необхідно мати соціальну і економічну вразливості. Йдеться про такі категорії:

громадян з інвалідністю;

осіб з важкими хворобами;

самотніх осіб літнього віку (60+)/домогосподарств, що складається з осіб похилого віку;

самотніх матерів чи батьків (опікунів неповнолітніх дітей);

багатодітних родин з трьома та більше малолітніми дітьми;

вагітних жінок/матерів з дітьми віком до трьох років.

Дохід родини на одну особу не повинен перевищувати 6,31 тис. грн на місяць.

"Наші фахівці вже розпочали реєстрацію заявників і здійснюють моніторингові візити до орендованого житла. Під час таких відвідувань вони оцінюють умови проживання, перевіряють безпеку та комфорт житла, надають індивідуальні консультації та супровід на всіх етапах отримання виплат", — йдеться у повідомленні.

Як отримати виплати на оренду житла

Для попередньої реєстрації на грошову допомогу внутрішнім переселенцям необхідно підготувати пакет документів:

паспорт, ідентифікаційний код;

довідку внутрішньо переміщеної особи;

довідку, де підтверджується категорія вразливості;

довідку ОК-5/ОК-7;

банківський рахунок IBAN.

Можна звернутися за детальною інформацією за такими контактами:

гаряча лінія: 068 175 78 08;

адреса: проспект Тараса Шевченка, 20.

Проєкт "Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні" реалізують Caritas Ukraine та "Карітас Кам’янське" за фінансової підтримки американського народу.

Раніше ми розповідали, що кілька категорій громадян можуть отримати допомогу від UNHCR. Зокрема, виплати доступні тим, кому понад 55 років.

Також повідомлялося, що на заході реалізують програму з надання грантів. Українці можуть отримати більш ніж 30 тис. грн на бізнес.