Человек держит несколько гривневых купюр. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года организация UNHCR Ukraine (United Nations High Commissioner for Refugees) открыла регистрацию на получение денежной помощи еще в одном украинском городе. В частности, выплаты будут доступны гражданам, пострадавшим от обстрелов и включенным в соответствующие списки, составленные местными властями.

О том, кому и где доступны выплаты, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Кто сможет получить финпомощь от UNHCR Ukraine в октябре

Как отмечается, в городе Кривой Рог Днепропетровской области возобновилась возможность регистрации в программе на оформление денежной помощи от United Nations High Commissioner for Refugees.

Заявки приглашают подавать исключительно переселенцев и беженцев при условии соблюдения определенных сроков перемещения.

Согласно действующим критериям, сейчас на поддержку смогут рассчитывать:

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Люди, которые за последние 45 дней эвакуировались из-за угрозы жизни и здоровью; Переселенцы, которые находятся в длительном (до шести месяцев) перемещении и относятся к группам повышенной уязвимости; Граждане, пострадавшие в результате обстрелов и включенные в списки, предоставленные местными властями; Люди, которые вернулись на адреса постоянного проживания или в Украину после вынужденного выезда за пределы страны из-за событий после 24 февраля 2022 года, причем возвращение произошло не ранее чем три месяца назад и не позднее года назад.

Переселенцы, покинувшие свои дома из-за угрозы жизни, обстрелов или обязательной эвакуации от 46 дней до шести месяцев назад, а также лица, вернувшиеся домой, будут проходить дополнительный опрос для оценки приоритетности.

В частности, среднемесячный доход домохозяйств на одного человека должен составлять не более 8 300 грн. Также важно наличие категории уязвимости. Речь идет о следующих лицах в семье:

Пожилых людях в возрасте от 60 лет;

Безработных пожилых людях;

Граждан с инвалидностью;

Сиротах, детях, лишенных родительской опеки;

Наличие от трех детей;

Беременных женщинах/матерях с маленькими детьми.

Согласно информации организации, размер выплат будет зависеть от жизненных ситуаций, в которые попали граждане: от 10 800 до 12 300 грн.

Как подать заявку на выплаты

Граждане из Кривого Рога могут записаться в электронную очередь для получения финансовой помощи, заполнив специальную анкету.

"Заполняйте одну заявку на одну семью. Заполнение анкеты не означает регистрацию. Заявка предназначена только для приглашения в город Кривой Рог в офис для регистрации. С теми, кто соответствует описанным выше условиям, мы дополнительно свяжемся по телефону для приглашения. Если с вами не связались — вы не соответствуете описанным ниже условиям регистрации", — пояснили организаторы.

Также там добавили, что как только наберут необходимое количество людей — гугл-форму закроют. Как только обработают заявки, снова возобновят регистрацию.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в шести регионах Украины ОО Fight For Right предоставит денежную помощь на базовые нужды во время войны. Финансовая помощь предусмотрена для людей с инвалидностью. В частности, при отборе будет учитываться факт перемещения.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в октябре в одной из областей открыли регистрацию на получение денежной помощи при финансовой поддержке ФРГ. Выплаты, предусмотренные на насущные нужды, смогут получить переселенцы, проживающие в Сновской громаде Черниговской области.