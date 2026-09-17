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Главная Финансы Помощь от Германии: кто и где может подать заявку на 10 800 грн

Помощь от Германии: кто и где может подать заявку на 10 800 грн

Ua ru
17 сентября 2026 13:00
Выплаты от Германии: люди с инвалидностью и многодетные семьи получат по 10 800 грн
Человек держит деньги и кошелек. Фото: Новини.LIVE

В сентябре 2026 года благотворительный фонд "HelpGroup" при финансовой поддержке Германии начал сбор заявок на участие в проекте LOCAL от жителей одной из областей, регулярно подвергающейся российским обстрелам. Данная помощь предназначена для оказания поддержки наиболее уязвимым слоям населения в условиях войны.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.

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Кто и где может подать заявку на помощь от Германии

Речь идет о проекте Всеукраинского благотворительного фонда и других партнеров при финансовой поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии, который реализуется в Сумской области (Буринская городская территориальная громада).

В частности, обратиться за помощью могут домохозяйства с наибольшими потребностями. Речь идет о:

  1. Людях с инвалидностью;
  2. Многодетных семьях;
  3. Семьях с детьми с инвалидностью;
  4. Одиноких родителях.

Отбор претендентов будет основываться на уровнях уязвимости и условиях проживания. В частности, наивысший приоритет будет отдаваться тем заявителям, которые проживают в сельской местности в пределах 0–50 км от линии фронта/границы.

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Размер помощи и порядок подачи заявки

В рамках программы проекта LOCAL предусматривается выплата 10 800 грн каждому зарегистрированному члену домохозяйства (единовременная выплата на шесть месяцев).

Для подачи заявки необходимо заполнить предварительную форму регистрации.

"Важно: заполнение формы является предварительной регистрацией и не гарантирует автоматического получения выплаты. Окончательное решение будет принято после проверки данных, о чем вам сообщат посредством SMS", — пояснили организаторы.

Также там добавили, что регистрация на получение помощи является абсолютно бесплатной, следует остерегаться мошенников и не передавать посторонним лицам свои банковские данные (PIN-коды, CVV).

Проект финансируется Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития ФРГ и реализуется благотворительным фондом HelpGroup в партнерстве с JERU.

Каналы обратной связи:

  • Горячая линия: 0 800 401 160;
  • Электронная почта: helpgrouplocal@gmail.com.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в четырех западных областях семьи имеют возможность оформить финансовую помощь на бизнес, освоение новой профессии или развитие хозяйства. Такая возможность доступна благодаря "Каритас-Спес". В частности, людям с инвалидностью выплатят 43 200 грн.

Также Новини.LIVE писали о возможности получить финансовую помощь от UNHCR Ukraine. Она доступна для граждан в Запорожье. По программе, те, кто пострадал от войны, получат несколько видов выплат. Сумма будет зависеть от сроков перемещения: 10 800 или 12 300 грн.

Германия выплаты финансовая помощь деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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