Выплаты от Германии: люди с инвалидностью и многодетные семьи получат по 10 800 грн

Помощь от Германии: кто и где может подать заявку на 10 800 грн
В сентябре 2026 года благотворительный фонд "HelpGroup" при финансовой поддержке Германии начал сбор заявок на участие в проекте LOCAL от жителей одной из областей, регулярно подвергающейся российским обстрелам. Данная помощь предназначена для оказания поддержки наиболее уязвимым слоям населения в условиях войны.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.
Кто и где может подать заявку на помощь от Германии
Речь идет о проекте Всеукраинского благотворительного фонда и других партнеров при финансовой поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии, который реализуется в Сумской области (Буринская городская территориальная громада).
В частности, обратиться за помощью могут домохозяйства с наибольшими потребностями. Речь идет о:
- Людях с инвалидностью;
- Многодетных семьях;
- Семьях с детьми с инвалидностью;
- Одиноких родителях.
Отбор претендентов будет основываться на уровнях уязвимости и условиях проживания. В частности, наивысший приоритет будет отдаваться тем заявителям, которые проживают в сельской местности в пределах 0–50 км от линии фронта/границы.
Размер помощи и порядок подачи заявки
В рамках программы проекта LOCAL предусматривается выплата 10 800 грн каждому зарегистрированному члену домохозяйства (единовременная выплата на шесть месяцев).
Для подачи заявки необходимо заполнить предварительную форму регистрации.
"Важно: заполнение формы является предварительной регистрацией и не гарантирует автоматического получения выплаты. Окончательное решение будет принято после проверки данных, о чем вам сообщат посредством SMS", — пояснили организаторы.
Также там добавили, что регистрация на получение помощи является абсолютно бесплатной, следует остерегаться мошенников и не передавать посторонним лицам свои банковские данные (PIN-коды, CVV).
Проект финансируется Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития ФРГ и реализуется благотворительным фондом HelpGroup в партнерстве с JERU.
Каналы обратной связи:
- Горячая линия: 0 800 401 160;
- Электронная почта: helpgrouplocal@gmail.com.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в четырех западных областях семьи имеют возможность оформить финансовую помощь на бизнес, освоение новой профессии или развитие хозяйства. Такая возможность доступна благодаря "Каритас-Спес". В частности, людям с инвалидностью выплатят 43 200 грн.
Также Новини.LIVE писали о возможности получить финансовую помощь от UNHCR Ukraine. Она доступна для граждан в Запорожье. По программе, те, кто пострадал от войны, получат несколько видов выплат. Сумма будет зависеть от сроков перемещения: 10 800 или 12 300 грн.