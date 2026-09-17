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Головна Фінанси Допомога від Німеччини: хто і де може подати заявку на 10 800 грн

Допомога від Німеччини: хто і де може подати заявку на 10 800 грн

Ua ru
17 вересня 2026 13:00
Виплати від Німеччини: люди з інвалідністю та багатодітні отримають по 10 800 грн
Людина тримає гроші та гаманець. Фото: Новини.LIVE

У вересні 2026 року благодійний фонд "HelpGroup" за фінансової підтримки Німеччини розпочав збір заявок на проєкт LOCAL від жителів однієї з областей, що регулярно потерпає від російських обстрілів. Відповідна допомога розрахована для надання підтримки набільш вразливому населенню під час війни.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію організаторів.

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Хто і де може подати заявку на допомогу від Німеччини

Йдеться про дію проєкту всеукраїнського благодійного фонду та інших партнерів за фінансової підтримки Федерального міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини, що реалізують у Сумській області (Буринська міська територіальна громада).

Зокрема, звернутися за допомогою можуть домогосподарства з найвищими потребами. Йдеться про:  

  1. Людей з інвалідністю;
  2. Багатодітні родини; 
  3. Родини з дітьми з інвалідністю; 
  4. Самотніх батьків.   

Вибір претендентів буде базуватися на рівнях вразливості та умовах проживання. Зокрема, найвищим пріоритетом вважатимуться ті заявники, які проживають у сільській місцевості в межах 0–50 км від лінії фронту/кордону). 

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Розмір допомоги та як подати заявку

У рамках програми проєкту LOCAL передбачається надання 10 800 грн кожному зареєстрованому члену домогосподарства (одноразова виплата на шість місяців).  

Для того, щоб подати заявку, необхідно заповнити попередню форму реєстрації.

"Важливо: Заповнення форми є попередньою реєстрацією та не гарантує автоматичного отримання виплати. Остаточне рішення буде прийнято після перевірки даних, про що вас повідомлять через SMS", — пояснили організатори.

Також там додали, що реєстрація на отримання допомоги є абсолютно безплатною, варто остерігатися шахраїв та не передавати стороннім особам свої банківські дані (PIN-коди, CVV).

Проєкт фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку ФРН та реалізується благодійним фондом HelpGroup у партнерстві з JERU.

Канали зворотного зв’язку:

  • Гаряча лінія: 0 800 401 160;
  • Е-пошта: helpgrouplocal@gmail.com.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у чотирьох західних областях родини мають можливість оформити фіндопомогу на бізнес, на опанування нової професії чи розвиток господарства. Така нагода доступна завдяки "Карітас-Спес". Зокрема, людям з інвалідністю виплатять 43 200 грн.

Також Новини.LIVE писали про можливість отримати фіндопомогу від UNHCR Ukraine. Вона доступна для громадян у Запоріжжі. За програмою, той, хто постраждав від війни, отримає кілька видів виплат. Сума буде залежати від термінів переміщення: 10 800 або 12 300 грн.  

Німеччина виплати фінансова допомога гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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