Выплаты от Норвегии: кто и где может получить до 3 000 долларов

Человек держит валюту в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Осенью в одном из прифронтовых регионов Украины домохозяйствам будет выплачена денежная помощь в рамках совместной программы международной гуманитарной организации "Mercy Corps Ukraine" и благотворительного фонда "Myrnenebo" при поддержке "HALO Trust". При соблюдении определенных условий граждане смогут оформить финансовые гранты для восстановления доходов во время войны.

О том, как получить право на гранты, рассказывают Новини.LIVE.

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Что предусматривает программа при поддержке Норвегии

Речь идет о реализации проекта "Гуманитарный альянс по восстановлению, защите и безопасности землепользования в Украине" в Харьковском регионе, в рамках которого на денежную помощь смогут рассчитывать фермеры и домохозяйства.

Средства будут предоставлены тем, кто лишился доступа к полям из-за заминированности. Ожидается, что выплаты позволят организовать в условиях войны новый вид деятельности и восстановить доход.

Проект реализуют сразу несколько организаций с целью поддержки пострадавших от войны громад. Финансированием программы занимается Норвежское агентство по вопросам сотрудничества в области развития NORAD при поддержке правительства Норвегии.

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"Начинается прием заявок в рамках проекта "Гуманитарный альянс по восстановлению, защите и безопасности землепользования в Украине".

Помощь фермерам и домохозяйствам, лишившимся доступа к полям из-за заминирования, для перехода к альтернативной деятельности и восстановления дохода", — говорится в сообщении.

Кто может подать заявку в рамках программы

Инициатива охватывает Печенежскую и Балаклейскую громады Харьковской области. В рамках проекта на денежную помощь могут рассчитывать граждане при следующих условиях:

Мелкие фермеры/хозяйства, пострадавшие от заминирования; Владельцы и пользователи участков площадью до 10 гектаров с заминированными территориями; Заминированные участки, ожидающие разминирования HALO Trust.

Размеры финансовых грантов

Согласно условиям проекта "Гуманитарный альянс по восстановлению, защите и безопасности землепользования в Украине", грантовая поддержка будет зависеть от потребностей заявителя.

Предполагается, что в рамках проекта жители Харьковской области смогут получить денежную помощь на новую деятельность в размере до 3 000 долларов. Средства будут предоставлены в гривневом эквиваленте по курсу Национального банка Украины (НБУ). Речь идет о сумме 133 000 грн.

Как зарегистрироваться в программе помощи

Граждане, проживающие в Харьковской области и соответствующие условиям программы, могут подать заявку на возобновление сельскохозяйственной деятельности.

Предусматривается проведение конкурсного отбора, на основе которого организаторы определят, имеют ли заявители право на помощь, а также необходимую сумму финансового гранта.

Подать заявку на предварительную регистрацию можно, заполнив анкету, в которую необходимо внести личные данные.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что для жителей города Сумы доступны гранты от организации "Save the Children in Ukraine" на открытие собственного дела. Принять участие могут те, кто хочет возобновить бизнес после атак или запустить новый проект. В рамках программы можно будет получить до 2 500 долларов на воплощение соответствующей идеи.

Также Новини.LIVE писали, что "Каритас Украины" в Днепропетровской области реализует новый проект поддержки. Организация предоставляет выплаты на юридические услуги. В частности, приоритет при оказании финансовой помощи будут иметь уязвимые категории лиц: люди с инвалидностью, пожилые граждане.