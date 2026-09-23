Выплаты от ERC Ukraine: где пенсионеры и люди с инвалидностью получат 43 000 грн

Помощь от ERC Ukraine: где пенсионерам доступны 43 000 грн
В ряде украинских регионов доступна новая инициатива Эстонского совета по делам беженцев в Украине (ERC Ukraine). Речь идет о чрезвычайной помощи для поддержания семейного дохода. Осенью 2026 года граждане, соответствующие условиям этой программы, смогут оформить денежную помощь в размере до 43 000 грн.
О том, какие правила назначения выплат предусмотрены, рассказывает издание Новини.LIVE.
Что нужно знать об экстренной денежной помощи от ERC Ukraine
Как отмечают в организации, программа поддерживает запуск или возобновление мелкого бизнеса по сбыту продукции или предоставлению различных услуг населению. Поддержка предусмотрена для уязвимых домохозяйств, пострадавших из-за войны в Украине.
Регистрация доступна для граждан, проживающих на территориях, расположенных на расстоянии 25 километров и дальше от линии фронта:
- в Запорожском районе Запорожской области;
- в Изюмском, Купянском, Харьковском и Чугуевском районах Харьковской области;
- в Криворожском, Никопольском и Синельниковском районах Днепропетровской области;
- в Великоалександровской громаде Бериславского района Херсонской области.
Кто сможет принять участие в программе помощи
По информации организаторов, принять участие в программе смогут исключительно:
- социально-экономически уязвимые внутренне перемещенные домохозяйства;
- местные жители с низкими доходами, пострадавшие в результате войны.
Также важно соответствовать хотя бы одной из категорий уязвимости:
- Семьи, состоящие исключительно из пожилых людей в возрасте от 60 лет;
- Домохозяйства, в которых проживают люди с инвалидностью 1 или 2 группы, а также с тяжелыми заболеваниями;
- Семьи, в которых хотя бы один член семьи в возрасте 50–59 лет не имеет работы;
- Домохозяйства, в которых люди в возрасте 18–49 лет являются безработными;
- Семьи, в которых есть ветераны войны, завершившие службу;
- Домохозяйства с лицами в возрасте до 24 лет;
- Семьи с тремя и более детьми до 18 лет;
- Домохозяйства, в которых есть беременные женщины и дети до двух лет;
- Семьи с детьми в возрасте до 18 лет, возглавляемые только одним взрослым.
Размеры помощи и необходимые документы
Все факторы уязвимости должны быть подтверждены соответствующими документами:
- справка ВПЛ (о перемещении более шести месяцев назад);
- медицинская справка о ранении/получении психологических травм в результате войны;
- подтверждение потери члена семьи в результате боевых действий;
- справка об инвалидности в результате войны;
- акт о поврежденном или разрушенном имуществе;
- подтверждение проживания в населенном пункте из "Перечня территорий, на которых ведутся или велись боевые действия".
На все виды деятельности в рамках этой программы будут выделены различные суммы помощи. В частности, на птицеводство — 31 000 грн, на разведение коров — 43 000 грн, на тепличное хозяйство — 43 000 грн, на разведение свиней — 32 000 грн, на пчеловодство — 30 000 грн.
"Средства можно использовать для приобретения различных комбинаций товаров и услуг, включая расходы на их доставку и монтаж", — пояснили организаторы.
Для предварительной регистрации необходимо заполнить специальную онлайн-форму.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в сентябре в одной из прифронтовых областей реализуется программа при финансовой поддержке правительства США. Она предусматривает денежную помощь гражданам, которые продолжают проживать в деоккупированных громадах. Для получения выплат важно наличие уязвимости.
Еще Новини.LIVE писали о том, что осенью для украинцев доступна программа французской организации "Acted", предусматривающая предоставление выплат. Ими могут воспользоваться граждане, проживающие в Херсонском регионе. Домохозяйства будут получать по 1 800 грн ежемесячно в течение полугода.