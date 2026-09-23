Выплаты от ERC Ukraine: где пенсионеры и люди с инвалидностью получат 43 000 грн

Пожилая женщина. Фото: УНИАН

В ряде украинских регионов доступна новая инициатива Эстонского совета по делам беженцев в Украине (ERC Ukraine). Речь идет о чрезвычайной помощи для поддержания семейного дохода. Осенью 2026 года граждане, соответствующие условиям этой программы, смогут оформить денежную помощь в размере до 43 000 грн.

О том, какие правила назначения выплат предусмотрены, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Что нужно знать об экстренной денежной помощи от ERC Ukraine

Как отмечают в организации, программа поддерживает запуск или возобновление мелкого бизнеса по сбыту продукции или предоставлению различных услуг населению. Поддержка предусмотрена для уязвимых домохозяйств, пострадавших из-за войны в Украине.

Регистрация доступна для граждан, проживающих на территориях, расположенных на расстоянии 25 километров и дальше от линии фронта:

в Запорожском районе Запорожской области;

в Изюмском, Купянском, Харьковском и Чугуевском районах Харьковской области;

в Криворожском, Никопольском и Синельниковском районах Днепропетровской области;

в Великоалександровской громаде Бериславского района Херсонской области.

Кто сможет принять участие в программе помощи

По информации организаторов, принять участие в программе смогут исключительно:

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социально-экономически уязвимые внутренне перемещенные домохозяйства;

местные жители с низкими доходами, пострадавшие в результате войны.

Также важно соответствовать хотя бы одной из категорий уязвимости:

Семьи, состоящие исключительно из пожилых людей в возрасте от 60 лет; Домохозяйства, в которых проживают люди с инвалидностью 1 или 2 группы, а также с тяжелыми заболеваниями; Семьи, в которых хотя бы один член семьи в возрасте 50–59 лет не имеет работы; Домохозяйства, в которых люди в возрасте 18–49 лет являются безработными; Семьи, в которых есть ветераны войны, завершившие службу; Домохозяйства с лицами в возрасте до 24 лет; Семьи с тремя и более детьми до 18 лет; Домохозяйства, в которых есть беременные женщины и дети до двух лет; Семьи с детьми в возрасте до 18 лет, возглавляемые только одним взрослым.

Размеры помощи и необходимые документы

Все факторы уязвимости должны быть подтверждены соответствующими документами:

справка ВПЛ (о перемещении более шести месяцев назад);

медицинская справка о ранении/получении психологических травм в результате войны;

подтверждение потери члена семьи в результате боевых действий;

справка об инвалидности в результате войны;

акт о поврежденном или разрушенном имуществе;

подтверждение проживания в населенном пункте из "Перечня территорий, на которых ведутся или велись боевые действия".

На все виды деятельности в рамках этой программы будут выделены различные суммы помощи. В частности, на птицеводство — 31 000 грн, на разведение коров — 43 000 грн, на тепличное хозяйство — 43 000 грн, на разведение свиней — 32 000 грн, на пчеловодство — 30 000 грн.

"Средства можно использовать для приобретения различных комбинаций товаров и услуг, включая расходы на их доставку и монтаж", — пояснили организаторы.

Для предварительной регистрации необходимо заполнить специальную онлайн-форму.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в сентябре в одной из прифронтовых областей реализуется программа при финансовой поддержке правительства США. Она предусматривает денежную помощь гражданам, которые продолжают проживать в деоккупированных громадах. Для получения выплат важно наличие уязвимости.

Еще Новини.LIVE писали о том, что осенью для украинцев доступна программа французской организации "Acted", предусматривающая предоставление выплат. Ими могут воспользоваться граждане, проживающие в Херсонском регионе. Домохозяйства будут получать по 1 800 грн ежемесячно в течение полугода.