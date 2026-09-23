Виплати від ERC Ukraine: де пенсіонери та люди з інвалідністю отримають 43 000 грн

Жінка похилого віку. Фото: УНІАН

У низці українських регіонів доступна нова ініціатива від Естонської ради у справах біженців в Україні (ERC Ukraine). Йдеться про екстрену підтримку для захисту родинного доходу. Восени 2026 року громадяни у разі відповідності умовам цієї програми зможуть оформити грошову допомогу у розмірі до 43 000 грн.

Про те, які передбачені правила призначення виплат, розповідає видання Новини.LIVE.

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Що треба знати про екстрену грошову допомогу від ERC Ukraine

Як зазначають в організації, програма підтримує запуск або відновлення дрібної діяльності для збуту продукції або надання різноманітних послуг населенню. Підтримка передбачена для вразливих домогосподарств, які постраждали через війну в Україні.

Реєстрація доступна для громадян, які проживають на територіях, розташованих за 25 кілометрів і далі від лінії фронту:

у Запорізькому районі Запорізької області;

в Ізюмському, Куп'янському, Харківському та Чугуївському районах Харківської області;

у Криворізькому, Нікопольському та Сінельниківському районах Дніпропетровської області;

у Великоолександрівській громаді Бериславського району Херсонської області.

Хто зможе взяти участь у програмі допомоги

За інформацією організаторів, долучитися до програми зможуть виключно:

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соціально-економічно вразливі внутрішньо переміщені домогосподарства;

місцеві мешканці з низькими доходами, які постраждали внаслідок війни.

Також важливо відповідати бодай одній з категорій вразливості:

Родини, що складаються лише з людей похилого віку від 60 років; Домогосподарства, де є люди з інвалідністю 1 або 2 групи, тяжкими захворюваннями; Родини, де хоча б один член родини віком 50-59 років не має роботи; Домогосподарства, де люди віком 18-49 років є безробітними; Родини, де є ветерани війни, які завершили службу; Домогосподарства з людьми віком до 24 років; Родини з трьома і більше дітьми до 18-ти років; Домогосподарства, де є вагітні жінки та діти до двох років; Родини з дітьми віком до 18-ти років, які очолює лише один дорослий.

Розміри допомоги та які необхідні документи

Усі вразливості мають бути підтверджені відповідними документами:

довідка ВПО (про переміщення понад шість місяців тому);

меддовідка про поранення/отримання психологічних травм через війну;

підтвердження втрати члена родини через бойові дії;

довідка про інвалідність через війну;

акт про пошкоджене чи зруйноване майно;

підтвердження проживання в населеному пункті з "Переліку територій, на яких ведуться чи велися бойові дії".

На всі види в рамках цієї програми будуть надані різні суми допомоги. Зокрема, на птахівництво — 31 000 грн, на розведення корів — 43 000 грн, на тепличне господарство — 43 000 грн, на розведення свиней — 32 000 грн, на бджільництво — 30 000 грн.

"Кошти можна використати для придбання різноманітних комбінацій товарів і послуг, включаючи витрати на їх доставку та монтаж", — пояснили організатори.

Для попередньої реєстрації необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у вересні в одній з прифронтових областей реалізують програму за фінансової підтримки уряду США. Вона передбачає грошову допомогу для громадян, які продовжують проживати у деокупованих громадах. У праві на надання виплат важлива наявність вразливостей.

Ще Новини.LIVE писали про те, що восени для українців доступна програма французької організації "Acted", що передбачає надання виплат. Ними можуть скористатися громадянам, які мешкають у Херсонському регіоні. Домогосподарства отримуватимуть по 1 800 грн щомісяця протягом пів року.