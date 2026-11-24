Человек держит купюры и кошелек. Фото: Новини.LIVE

В одном из регионов Украины, подвергающемся российским обстрелам, началась регистрация на получение целевой денежной помощи на зимний период от гуманитарной организации "Eleos-Ukraine" и других благотворителей. Речь идет о выплатах на приобретение твердого топлива.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на сообщение организаторов.

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Где можно получить денежную помощь на дрова от Eleos-Ukraine

Как отмечается, речь идет о реализации программы помощи, предоставляемой в виде целевой денежной выплаты на зимний период (Cash for Winter) для покупки твердого топлива в Сумской области.

"Гуманитарная организация "Элеос-Украина" реализует проект экстренной подготовки к отопительному сезону при финансовой поддержке доноров Hungarian Interchurch Aid (HIA) и Украинского гуманитарного фонда (UHF)", — говорится в сообщении.

Программа помощи доступна для уязвимых групп населения. Речь идет о следующих категориях для регистрации:

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Семьи, в которых есть люди с инвалидностью первой и второй группы; Семьи, воспитывающие детей с инвалидностью; Многодетные семьи.

Особенности и условия оказания помощи

Участие в программе могут принять только жители следующих населенных пунктов Конотопского района Сумской области: г. Кролевец, с. Мутин, с. Реутинцы, с. Камень, с. Грузьке, с. Белогриво, с. Ярославец, с. Воргол, с. Зазирки, с. Литвиновичи, с. Локня, с. Яровое, с. Гречки, с. Пасека, с. Крещатик, с. Воронцово, с. Шлях.

Как сообщают организаторы, ключевым условием целевого назначения помощи является наличие в домохозяйстве печного отопления. Речь идет об использовании следующего твердого топлива:

дрова;

уголь;

топливные брикеты;

пеллеты.

Регистрации не подлежат домохозяйства, которые используют газовое, электрическое или централизованное отопление в качестве основного.

Также важно, чтобы заявители не получали какую-либо другую помощь на зимний период в течение последних трех месяцев.

Как и когда можно будет зарегистрироваться на зимние выплаты

По информации городского совета, регистрация будет проходить 24, 25, 26, 27 ноября 2026 года с 10:00 до 15:00 по адресу: г. Кролевец, ул. Соборная, 8, в "Пункте выдачи гуманитарной помощи".

При этом жителям сельской местности рекомендуется обращаться к старостам.

С собой необходимо взять следующие документы (оригиналы):

Паспорта всех членов семьи;

Выписку о месте регистрации;

Идентификационные коды;

Подтверждение категорий уязвимости;

Банковские реквизиты (IBAN): фото оригинала документа с реквизитами счета.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Черниговской области осенью действует программа экстренной помощи при финансовой поддержке UHF. Инициатива предусматривает предоставление выплат уязвимым сельским домохозяйствам, пострадавшим от войны. В рамках программы можно оформить помощь в размере 495 долларов (22 230 грн).

Также Новини.LIVE писали о том, что УВКБ ООН принимает заявки на предоставление помощи в Ивано-Франковской области. Выплаты предусмотрены для уязвимых категорий граждан, в частности пожилых людей, лиц с инвалидностью, одиноких матерей. В рамках программы каждому члену семьи выплатят от 10 800 до 12 300 грн.