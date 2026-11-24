Человек держит гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

Осенью 2026 года в одном из украинских регионов реализуется программа экстренной сельскохозяйственной помощи при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF). Инициатива предусматривает предоставление денежной помощи уязвимым сельским домохозяйствам, пострадавшим от войны, в размере более 22 000 грн.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.

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Кто может получить денежную помощь от UHF

Как отмечается, речь идет о реализации программы в Тупичевской территориальной громаде Черниговской области. Принять участие могут жители, проживающие на территориях, расположенных на расстоянии от 20 до 50 км от линии фронта или границы с Россией.

Средства будут предоставлены как местным жителям, так и внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).

В населенных пунктах, расположенных за пределами 50 км, участвовать смогут только домохозяйства ВПЛ, соответствующие установленным требованиям.

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В рамках программы граждане получат помощь в размере 495 долларов (в гривневом эквиваленте — 22 230 грн).

Дополнительные критерии отбора участников программы

Заявки могут подавать домохозяйства при следующих условиях:

Проживание в населенных пунктах Тупичевской громады; Наличие сельскохозяйственного производства (огородничество, разведение птицы или животных); Среднемесячный доход не превышает 8 422 грн на одного человека; Наличие как минимум одного признака социально-экономической уязвимости.

Также важно относиться к уязвимым категориям. А именно:

в семье есть человек с инвалидностью/значительными функциональными ограничениями;

граждане с тяжелыми, хроническими заболеваниями;

имеется потребность в уходе за членами семьи;

все члены домохозяйства старше 60 лет;

многодетная/неполная семья;

в семье есть беременные женщины или женщины, кормящие детей;

домохозяйства, возглавляемые женщиной.

Как зарегистрироваться в грантовой программе

Согласно правилам, для участия в программе экстренной сельскохозяйственной помощи при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины граждане должны подать заявки, заполнив электронную форму.

При отсутствии технической возможности — можно обратиться к старостам округов или в органы социальной защиты населения.

"Заполнение заявки не гарантирует получение помощи. Все заявки будут проверяться на соответствие критериям программы. Если количество заявок превысит доступное финансирование, преимущество будет отдаваться домохозяйствам с более высоким уровнем уязвимости и нужды", — добавили организаторы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что УВКБ ООН открыло регистрацию на предоставление финансовой помощи в западном регионе. Средства предусмотрены для семей уязвимых категорий, в которых есть пожилые люди, лица с инвалидностью, одинокие матери. В рамках программы каждый член домохозяйства получит денежную помощь от 10 800 до 12 300 грн.

Также Новини.LIVE писали о том, что в Харьковской области можно получить помощь от Германии. В рамках проекта LOCAL пострадавшие от войны получат по 10 800 грн. Присоединиться к инициативе могут граждане, проживающие в Роганской территориальной громаде. Проект призван покрыть базовые потребности и снизить финансовую нагрузку на семьи.