Людина тримає купюри та гаманець. Фото: Новини.LIVE

В одному з регіонів України, що потерпає від російських обстрілів, стартувала реєстрація на отримання цільової грошової допомоги на зимовий період від гуманітарної організації "Eleos-Ukraine" та інших благодійників. Йдеться про надання виплат на придбання твердого палива.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на повідомлення організаторів.

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Де доступна грошова допомога на дрова від Eleos-Ukraine

Як зазначається, йдеться про реалізацію програми допомоги, що надається у вигляді цільової грошової виплати на зимовий період (Cash for Winter) для купівлі твердого палива у Сумській області.

"Гуманітарною організацією "Елеос-Україна" реалізується проєкт екстреної підготовки до опалювального сезону за фінансової підтримки донорів Hungarian Interchurch Aid (HIA) та Українського гуманітарного фонду (UHF)", — йдеться у повідомленні.

Програма допомоги доступна для вразливих груп населення. Йдеться про такі категорії для реєстрації:

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Родини, де є люди з інвалідністю першої та другої групи; Сім'ї, де виховують дітей з інвалідністю; Багатодітні родини.

Особливості та умови надання допомоги

Участь у програмі можуть взяти тільки жителі таких населених пунктів Конотопського району Сумської області: м. Кролевець с. Мутин, с. Реутинці, с. Камінь, с. Грузьке, с. Білогриве, с. Ярославець, с. Воргол, с. Зазірки, с. Литвиновичі, с. Локня, с. Ярове, с. Гречки, с. Пасіка, с. Хрещатик, с. Воронцове, с. Шлях.

Як повідомляють організатори, ключовою умовою цільового призначення допомоги є факт наявності у домогосподарства пічного опалення. Йдеться про використання такого твердого палива:

дрова;

вугілля;

паливні брикети;

пелети.

Реєстрації не підлягатимуть домогосподарства, які використовують газове, електричне чи централізоване опалення як основне.

Також важливо, щоб заявники не отримували будь-якої іншої допомоги на зимовий період протягом останніх трьох місяців.

Як і коли можна буде зареєструватися на виплати на зиму

За інформацією міської ради, реєстрація відбуватиметься 24, 25, 26, 27 листопада 2026 року з 10.00 до 15.00 за адресою м. Кролевець, вул. Соборна, 8, у "Пункті видачі гуманітарної допомоги".

Водночас жителям сільської місцевості рекомендують звертатись до старост.

З собою потрібно буде взяти такі документи (оригінали):

Паспорти на всіх членів родини;

Витяг щодо місця реєстрації;

Ідентифікаційні коди;

Підтвердження категорій вразливості;

Банківські реквізити (IBAN): фото оригіналу документа з реквізитами рахунку.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Чернігівській області восени діє програма екстреної допомоги за фінпідтримки UHF. Ініціатива передбачає надання виплат для вразливих сільських домогосподарств, які постраждали від війни. У рамках програми можна оформити допомогу у розмірі 495 доларів (22 230 грн).

Також Новини.LIVE писали про те, що УВКБ ООН приймає заявки на надання допомоги в Івано-Франківській області. Виплати передбачені вразливим категоріям громадян, зокрема людям похилого віку, особам з інвалідністю, одиноким матерям. У рамках програми кожному в родині виплатять від 10 800 до 12 300 грн.