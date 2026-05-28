Выплаты для ВПЛ: кто и где получит денежную поддержку от Caritas в 12 300 грн

Весной 2026 года в одном из прифронтовых городов внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут получить финансовую поддержку от представительства "Caritas Ukraine", входящего в одну из крупнейших международных сетей благотворительных организаций в мире. Выплаты предусмотрены недавно эвакуированным семьям.

О том, кто и где может получить помощь, рассказывают Новини.LIVE.

Какие условия предоставления денежной поддержки от Caritas

По данным организаторов, речь идет о программе финансовой поддержки от "Caritas Ukraine" в городе Каменское Днепропетровской области. Помощь могут получить граждане, которые приехали в этот город из опасных территорий за последние 45 суток.

Проект предусматривает предоставление эвакуированным семьям денежной помощи в сумме 12 300 грн для каждого человека. Такая разовая выплата рассчитана исключительно на наиболее уязвимые домохозяйства, которые находятся в сложных социально-экономических обстоятельствах.

"Именно таким семьям предоставляется приоритет при отборе, чтобы они имели возможность обеспечить базовые потребности после вынужденного перемещения", — говорится в сообщении.

В то же время есть ограничения относительно права на выплаты, даже если граждане подпадают под вышеописанные параметры. Помощь не предусмотрена для тех, кто ранее получал аналогичные выплаты от различных организаций или фондов.

Учитывая это, для приобретения права на денежную помощь нужно соблюсти сразу несколько требований:

Проживать в городе Каменское; Иметь справку переселенца (полученную не более 45 дней назад); Подтвердить факт отсутствия поддержки от других фондов.

Какие нужны документы и контакты

Жители, временно проживающие в прифронтовом городе, могут получить денежную помощь от "Caritas Ukraine", подготовив следующие документы:

паспорт/документ, подтверждающий личность;

идентификационный код;

справку переселенца;

банковские реквизиты;

документ, подтверждающий факт выезда из громады (проездной билет, чеки с заправки и т.д.).

Уточнить право на помощь граждане могут по следующим контактным номерам (с 10:00 до 15:00):

068 175 78 08;

050 081 00 69.

