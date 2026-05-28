Виплати для ВПО: хто і де отримає грошову підтримку від Caritas у 12 300 грн

Навесні 2026 року в одному з прифронтових міст внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати фінансову підтримку від представництва "Caritas Ukraine", що входить в одну з найбільших міжнародних мереж благодійних організацій у світі. Виплати передбачені недавно евакуйованим родинам.

Про те, хто і де може отримати допомогу, розповідають Новини.LIVE.

Які умови надання грошової підтримки від Caritas

За даними організаторів, йдеться про програму фінансової підтримки від "Caritas Ukraine" у місті Кам'янське Дніпропетровської області. Допомогу можуть отримати громадяни, які приїхали до цього міста з небезпечних територій за останні 45 діб.

Проєкт передбачає надання евакуйованим сім'ям грошової допомоги у сумі 12 300 грн для кожної особи. Така разова виплата розрахована виключно на найбільш вразливі домогосподарства, які перебувають у складних соціально-економічних обставинах.

"Саме таким родинам надається пріоритет під час відбору, аби вони мали змогу забезпечити базові потреби після вимушеного переміщення", — йдеться у повідомленні.

Водночас є обмеження щодо права на виплати, навіть якщо громадяни підпадають під вищеописані параметри. Допомога не передбачена для тих, хто раніше отримував аналогічні виплати від різних організацій чи фондів.

З огляду на це, для одержання права на грошову допомогу потрібно дотриматися відразу кількох вимог:

Проживати у місті Кам'янське; Мати довідку переселенця (одержану не більш ніж 45 днів тому); Підтвердити факт відсутності підтримки від інших фондів.

Які потрібні документи та контакти

Мешканці, які тимчасово проживають у прифронтовому місті, можуть отримати грошову допомогу від "Caritas Ukraine", підготувавши такі документи:

паспорт/документ, що підтвердить особу;

ідентифікаційний код;

довідку переселенця;

банківські реквізити;

документ, що підтвердить факт виїзду з громади (проїзний квиток, чеки із заправки тощо).

Уточнити право на допомогу громадяни можуть за такими контактними номерами (з 10:00 до 15:00):

068 175 78 08;

050 081 00 69.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в країні стартувала нова програма допомоги від Дитячого фонду ООН. Її отримають найбільш вразливі категорії дітей, а саме ті, хто має інвалідність підгрупи А. Обіцяють надати по 6 500 грн для близько 9 000 громадян у 9 областях.

Ще Новини.LIVE писали, що внутрішнім переселенцям доступна додаткова фінансова підтримка з боку місцевої влади. Гарантують щомісячні виплати у розмірі 500 грн. Кошти на базові потреби передбачені для осіб з інвалідністю та пенсіонерів.