Головна Фінанси Допомога від Caritas: де ВПО можуть оформити 12 300 грн

Дата публікації: 28 травня 2026 11:00
Виплати для ВПО: хто і де отримає грошову підтримку від Caritas у 12 300 грн
Жінка з карткою, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Навесні 2026 року в одному з прифронтових міст внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати фінансову підтримку від представництва "Caritas Ukraine", що входить в одну з найбільших міжнародних мереж благодійних організацій у світі. Виплати передбачені недавно евакуйованим родинам. 

Про те, хто і де може отримати допомогу, розповідають Новини.LIVE.

Які умови надання грошової підтримки від Caritas

За даними організаторів, йдеться про програму фінансової підтримки від "Caritas Ukraine" у місті Кам'янське Дніпропетровської області. Допомогу можуть отримати громадяни, які приїхали до цього міста з небезпечних територій за останні 45 діб.

Проєкт передбачає надання евакуйованим сім'ям грошової допомоги у сумі 12 300 грн для кожної особи. Така разова виплата розрахована виключно на найбільш вразливі домогосподарства, які перебувають у складних соціально-економічних обставинах. 

"Саме таким родинам надається пріоритет під час відбору, аби вони мали змогу забезпечити базові потреби після вимушеного переміщення", — йдеться у повідомленні.

Водночас є обмеження щодо права на виплати, навіть якщо громадяни підпадають під вищеописані параметри. Допомога не передбачена для тих, хто раніше отримував аналогічні виплати від різних організацій чи фондів.

З огляду на це, для одержання права на грошову допомогу потрібно дотриматися відразу кількох вимог:

  1. Проживати у місті  Кам'янське;
  2. Мати довідку переселенця (одержану не більш ніж 45 днів тому);
  3. Підтвердити факт відсутності підтримки від інших фондів.

Які потрібні документи та контакти

Мешканці, які тимчасово проживають у прифронтовому місті, можуть отримати грошову допомогу від "Caritas Ukraine", підготувавши такі документи:

  • паспорт/документ, що підтвердить особу;
  • ідентифікаційний код;
  • довідку переселенця;
  • банківські реквізити;
  • документ, що підтвердить факт виїзду з громади (проїзний квиток, чеки із заправки тощо).

Уточнити право на допомогу громадяни можуть за такими контактними номерами (з 10:00 до 15:00):

  • 068 175 78 08;
  • 050 081 00 69.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в країні стартувала нова програма допомоги від Дитячого фонду ООН. Її отримають найбільш вразливі категорії дітей, а саме ті, хто має інвалідність підгрупи А. Обіцяють надати по 6 500 грн для близько 9 000 громадян у 9 областях. 

Ще Новини.LIVE писали, що внутрішнім переселенцям доступна додаткова фінансова підтримка з боку місцевої влади. Гарантують щомісячні виплати у розмірі 500 грн. Кошти на базові потреби передбачені для осіб з інвалідністю та пенсіонерів. 

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Ксенія Симонова
