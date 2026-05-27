Выплаты людям с инвалидностью I и II группы: где гарантируют помощь в 500 грн ежемесячно

В 2026 году некоторые внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку со стороны местных властей. Речь идет об отдельных выплатах на ежемесячной основе на продукты и базовые потребности для уязвимых категорий населения, в частности лиц с инвалидностью и пожилых людей.

О том, кто и где может оформить дополнительные выплаты, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Кому гарантируют дополнительную помощь в размере 500 грн

В этом году на усиленную поддержку могут рассчитывать граждане с регистрацией в Покровской громаде Донецкой области. Городская военная администрация начала реализацию программы помощи для наиболее уязвимых категорий граждан.

"В Покровской громаде стартует программа поддержки местных жителей "Навстречу покровчанам", направленной на поддержку жителей Покровской городской территориальной громады, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах", — говорится в сообщении.

Как отмечается, ключевой целью программы является предоставление стабильных ежемесячных выплат на социально-бытовые нужды и покупку продуктов питания, в частности во время эвакуации граждан.

Согласно условиям программы, предусматривается выплата ежемесячной материальной помощи в размере 500 грн для таких категорий граждан без учета доходов:

Людей с инвалидностью I или II группы; Одного из родителей малообеспеченной семьи на каждого ребенка (если есть право на соответствующую государственную помощь); Одиноким матерям или отцам на каждого ребенка (если есть право на госпомощь); Женам, мужьям или одному из родителей гражданского лица, погибшего из-за агрессии России против Украины.

Кроме того, претендовать на выплаты могут с учетом уровня доходов пожилые люди (старше 65 лет), которые получают пенсионные выплаты, не превышающие двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных (5 190 грн в 2026 году) и не работают.

Куда обращаться за оформлением финпомощи

В случае соответствия вышеперечисленным условиям граждане могут оформить ежемесячную денежную помощь от Покровской городской военной администрации.

Для того, чтобы получить дополнительную информацию, граждане могут обратиться в управление:

по адресу: г. Днепр, ул. В. Антоновича, 56;

по телефону: 095 399 90 55.

Соответствующую программу утвердили весной 2026 года распоряжением начальника Покровской ГВА. Все финансовые расходы будут осуществляться за счет местного бюджета.

