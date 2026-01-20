Выплаты от Агентства ООН — где украинские семьи могут оформить помощь в 10,8 тыс. грн

Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Агентство ООН по делам беженцев предоставляет некоторым категориям граждан финансовую помощь в январе 2026 года. Программу поддержки реализуют для жителей одной из прифронтовых громад.

Об этом информирует пресс-центр организации в Telegram.

Условия программы помощи для прифронтовых громад

Агентство ООН по делам беженцев в новом году продолжает реагировать на многочисленные кризисы, спровоцированные войной, оказывая поддержку беженцам, искателям убежища, внутренним переселенцам, а также лицам без гражданства.

В частности, 20 января есть возможность оформить выплаты у жителей прифронтовой Буринской громады Сумской области. Претенденты получат финпомощь в размере 3,6 тыс. грн для каждого человека в семье (продолжительностью три месяца). В целом каждый из домохозяйства сможет иметь 10,8 тыс. грн.

Для того, чтобы подать заявку, необходимо принадлежать к следующим категориям:

Внутренние переселенцы (выехали из опасных регионов за предыдущие полгода/возвратились на свой старый адрес проживания); Беженцы, которые выехали из-за войны после 24 февраля 2022 года, однако прибыли на родину.

Среди требований в праве на финпомощь для таких категорий граждан является отсутствие аналогичной поддержки от других организаций в течение последних трех месяцев.

Необходимо иметь одну из уязвимостей:

неполная семья (одинокий отец/мать) с малолетними детьми, гражданами от 55 лет;

в семье есть только люди старшего возраста (от 55 лет);

граждане старше 55 лет воспитывают малолетних детей;

есть лица с инвалидностью/тяжелыми болезнями.

Важным является финансово-экономическое состояние: доход на одного человека в семье не должен превышать 6,3 тыс. грн.

Как оформить выплаты на Сумщине

Согласно правилам, в г. Бурынь можно будет зарегистрироваться в программе во вторник, 20 января. Там должна работать мобильная бригада. Адрес приема: ул. Первомайская, 3 (дом культуры) Часы работы: 11:30 — 13:30.

Записаться на предварительный прием можно по номеру: 063 182 68 38.

Ранее мы сообщали, что Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) реализует зимнюю программу по оказанию помощи семьям с детьми. В частности, средства получают те, кто живут на прифронтовых территориях.

Также рассказывали, что в этом году уязвимым категориям граждан доступна помощь от "Каритас". В частности, деньги могут получить многодетные семьи.