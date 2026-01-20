Виплати від Агенції ООН — де українські родини можуть оформити допомогу у 10,8 тис. грн

Гривневі купюри в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Агенція ООН у справах біженців надає деяким категоріям громадян фінансову допомогу у січні 2026 року. Програму підтримки реалізують для жителів однієї з прифронтових громад.

Про це інформує пресцентр організації у Telegram.

Умови програми допомоги для прифронтових громад

Агенція ООН у справах біженців у новому році продовжує реагувати на численні кризи, що спровокувала війна, надаючи підтримку біженцям, шукачам притулку, внутрішнім переселенцям, а також особам без громадянства.

Зокрема, 20 січня є можливість оформити виплати у жителів прифронтової Буринської громади Сумської області. Претенденти отримають фіндопомогу у розмірі 3,6 тис. грн для кожної особи в родині (тривалістю три місяці). Загалом кожен із домогосподарства зможе мати 10,8 тис. грн.

Для того, щоб подати заявку, необхідно належати до таких категорій:

Внутрішні переселенці (виїхали з небезпечних регіонів за попередні пів року/повернулись на свою стару адресу проживання); Біженці, які виїхали через війну після 24 лютого 2022 року, проте прибули на батьківщину.

Серед вимог у праві на фіндопомогу для таких категорій громадян є відсутність аналогічної підтримки від інших організацій упродовж останніх трьох місяців.

Необхідно мати одну з вразливостей:

неповна родина (самотній батько/мати) з малолітніми дітьми, громадянами від 55 років;

у родині є лише люди старшого віку (від 55 років);

громадяни понад 55 років виховують малолітніх дітей;

є особи з інвалідністю/тяжкими хворобами.

Важливим є фінансово-економічний стан: дохід на одну людину в родині не повинен перевищувати 6,3 тис. грн.

Як оформити виплати на Сумщині

Згідно з правилами, жителям у м. Буринь можна буде зареєструватися у програмі у вівторок, 20 січня. Там має працювати мобільна бригада. Адреса прийому: вул. Першотравнева, 3 (будинок культури) Години роботи: 11:30 — 13:30.

Записатися на попередній прийом можна за номером: 063 182 68 38.

