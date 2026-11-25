Помощь от ADRA Ukraine: кто получит 19 400 грн на дрова
До конца ноября 2026 года в одном из регионов Украины началась регистрация домохозяйств для получения единовременной денежной помощи от благотворительного фонда "ADRA Ukraine" на обеспечение отопительного периода. Средства можно будет потратить на покупку твердого топлива.
О том, кто и как может получить выплаты, рассказывают Новини.LIVE.
Что предусматривает программа помощи от ADRA Ukraine
Как отмечается, речь идет о реализации программы по предоставлению единовременной денежной помощи на отопление в ряде населенных пунктов Черниговской области.
БФ "ADRA Ukraine" при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины проведет регистрацию домохозяйств для предоставления средств на покупку твердого топлива. Речь идет о:
- дровах;
- топливных брикетах;
- пеллетах;
- угле.
Каждое домохозяйство, в котором имеется печное отопление, сможет получить от благотворителей денежную помощь в размере 19 400 грн.
Где можно будет зарегистрироваться для получения зимних выплат
Принять участие в программе благотворительного фонда "ADRA Ukraine" могут жители следующих населенных пунктов Черниговской области:
- 24–25.11.2026, 10:00–17:00 — Добрянка, ул. Преображенская, д. 7-а;
- 26.11.2026, 10:00–16:00 — Олешня, ул. Трудовая, д. 34;
- 26.11.2026, 10:00–16:00 — Клубовка, ул. Новая, д. 2-а;
- 27.11.2026, 10:00–16:00 — Горностаевка, ул. Майская, д. 86;
- 27.11.2026, 10:00–16:00 — Новые Яриловичи, ул. Центральная, д. 4.
Граждане могут уточнить вопросы, касающиеся регистрации, документов, графиков и условий участия, позвонив на горячую линию "ADRA Ukraine": 0 800 20 13 30.
Для получения выплат необходимо иметь банковский счет с номером IBAN. Если его нет, то необходимо заранее оформить его в банке, поскольку начисление помощи будет осуществляться через Western Union.
Также заявителю и членам домохозяйства необходимо подготовить документы:
- паспорт (ID-карта);
- идентификационный код;
- справку ВПЛ (для переселенцев);
- удостоверение лица с инвалидностью (при наличии);
- медицинскую справку для подтверждения заболеваний (при наличии);
- свидетельство о рождении (для детей);
- справку о многодетности (при необходимости);
- пенсионное удостоверение (при наличии),
- номер IBAN;
- справку ОК-5 или ОК-7 (для малообеспеченных).
"Регистрация не гарантирует получение денежной помощи. Все заявки проходят проверку на соответствие критериям и условиям проекта", — уточнили организаторы.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что 26 ноября организация UNHCR Ukraine откроет регистрацию на получение денежной помощи в Буче Киевской области. Выплаты получат уязвимые категории граждан из числа переселенцев и беженцев. Размер помощи на каждого начинается с 10 800 грн.
Также Новини.LIVE писали о том, что UNICEF предоставит зимнюю помощь детям в девяти областях. Выплаты будут доступны, в частности, детям из патронатных семей, тем, кто за последние шесть месяцев воссоединился с родными, а также некоторым детям с инвалидностью. Что касается детей на прифронтовых территориях, то в Госслужбе по делам детей пояснили, что соответствующая программа пока для них недоступна.