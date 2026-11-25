Человек держит дрова на руках. Фото: Magnific

До конца ноября 2026 года в одном из регионов Украины началась регистрация домохозяйств для получения единовременной денежной помощи от благотворительного фонда "ADRA Ukraine" на обеспечение отопительного периода. Средства можно будет потратить на покупку твердого топлива.

О том, кто и как может получить выплаты, рассказывают Новини.LIVE.

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Что предусматривает программа помощи от ADRA Ukraine

Как отмечается, речь идет о реализации программы по предоставлению единовременной денежной помощи на отопление в ряде населенных пунктов Черниговской области.

БФ "ADRA Ukraine" при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины проведет регистрацию домохозяйств для предоставления средств на покупку твердого топлива. Речь идет о:

дровах;

топливных брикетах;

пеллетах;

угле.

Каждое домохозяйство, в котором имеется печное отопление, сможет получить от благотворителей денежную помощь в размере 19 400 грн.

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Где можно будет зарегистрироваться для получения зимних выплат

Принять участие в программе благотворительного фонда "ADRA Ukraine" могут жители следующих населенных пунктов Черниговской области:

24–25.11.2026, 10:00–17:00 — Добрянка, ул. Преображенская, д. 7-а;

26.11.2026, 10:00–16:00 — Олешня, ул. Трудовая, д. 34;

26.11.2026, 10:00–16:00 — Клубовка, ул. Новая, д. 2-а;

27.11.2026, 10:00–16:00 — Горностаевка, ул. Майская, д. 86;

27.11.2026, 10:00–16:00 — Новые Яриловичи, ул. Центральная, д. 4.

Граждане могут уточнить вопросы, касающиеся регистрации, документов, графиков и условий участия, позвонив на горячую линию "ADRA Ukraine": 0 800 20 13 30.

Для получения выплат необходимо иметь банковский счет с номером IBAN. Если его нет, то необходимо заранее оформить его в банке, поскольку начисление помощи будет осуществляться через Western Union.

Также заявителю и членам домохозяйства необходимо подготовить документы:

паспорт (ID-карта);

идентификационный код;

справку ВПЛ (для переселенцев);

удостоверение лица с инвалидностью (при наличии);

медицинскую справку для подтверждения заболеваний (при наличии);

свидетельство о рождении (для детей);

справку о многодетности (при необходимости);

пенсионное удостоверение (при наличии),

номер IBAN;

справку ОК-5 или ОК-7 (для малообеспеченных).

"Регистрация не гарантирует получение денежной помощи. Все заявки проходят проверку на соответствие критериям и условиям проекта", — уточнили организаторы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 26 ноября организация UNHCR Ukraine откроет регистрацию на получение денежной помощи в Буче Киевской области. Выплаты получат уязвимые категории граждан из числа переселенцев и беженцев. Размер помощи на каждого начинается с 10 800 грн.

Также Новини.LIVE писали о том, что UNICEF предоставит зимнюю помощь детям в девяти областях. Выплаты будут доступны, в частности, детям из патронатных семей, тем, кто за последние шесть месяцев воссоединился с родными, а также некоторым детям с инвалидностью. Что касается детей на прифронтовых территориях, то в Госслужбе по делам детей пояснили, что соответствующая программа пока для них недоступна.