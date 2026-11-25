Допомога від ADRA Ukraine: хто отримає 19 400 грн на дрова
До кінця листопада 2026 року в одному з регіонів України відкрилась реєстрація домогосподарств на оформлення одноразової грошової допомоги від благодійного фонду "ADRA Ukraine" на забезпечення опалювального періоду. Кошти можна буде витратити на придбання твердого палива.
Про те, хто і як може отримати виплати, розповідають Новини.LIVE.
Що передбачає програма допомоги від ADRA Ukraine
Як зазначається, йдеться про реалізацію програми з надання одноразової грошової допомоги на опалення у низці населених пунктів Чернігівської області.
БФ "ADRA Ukraine" за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України проведе реєстрацію домогосподарств на надання коштів для купівлі твердого палива. Йдеться про:
- дрова;
- паливні брикети;
- пелети;
- вугілля.
Кожне домогосподарство, де є пічне опалення, зможе отримати від благодійників грошову допомогу у розмірі 19 400 грн.
Де буде доступна реєстрація на зимові виплати
Долучитися до програми благодійного фонду "ADRA Ukraine" можуть жителі таких населених пунктів Чернігівської області:
- 24-25.11.2026, 10:00–17:00 — Добрянка, вул. Преображенська, буд. 7-а;
- 26.11.2026, 10:00–16:00 — Олешня, вул. Трудова, буд. 34;
- 26.11.2026, 10:00–16:00 — Клубівка, вул. Нова, буд. 2-а;
- 27.11.2026, 10:00–16:00 — Горностаївка, вул. Травнева, буд. 86;
- 27.11.2026, 10:00–16:00 — Нові Яриловичі, вул. Центральна, буд. 4.
Громадяни можуть уточнити питання щодо реєстрації, документів, графіків та умов участі, зателефонувавши на гарячу лінію ADRA Ukraine: 0 800 20 13 30.
Для отримання виплат необхідно буде мати банківський рахунок з номером IBAN. Якщо його немає, то необхідно завчасно оформити у банку, оскільки нарахування допомоги відбудеться через Western Union.
Також заявнику та членам домогосподарства потрібно підготувати документи:
- паспорт (ID карта);
- ідентифікаційний код;
- довідку ВПО (для переселенців);
- посвідчення особи з інвалідністю (за наявністю);
- меддовідку для підтвердження хвороб (за наявності);
- свідоцтво про народження (для дітей);
- посвідчення про багатодітність (за потреби);
- пенсійне посвідчення (за наявності),
- номер IBAN;
- довідку ОК-5 або ОК-7 (для малозабезпечних).
"Реєстрація не гарантує отримання грошової допомоги. Усі заявки проходять перевірку на відповідність критеріям та умовам проєкту", — уточнили організатори.
Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 26 листопада організація UNHCR Ukraine відкриє реєстрацію на надання грошової допомоги у Бучі Київської області. Виплати отримають вразливі категорії громадян з числа переселенців та біженців. Розмір допомоги на кожного стартує з 10 800 грн.
Також Новини.LIVE писали про те, що UNICEF надасть зимову допомогу дітям у дев'яти областях. Виплати будуть доступні, зокрема, дітям з патронатних родин, тим, які за останні шість місяців возз'єдналися з рідними, а також деяким дітям з інвалідністю. Щодо дітей на прифронтових територіях, то у Держслужбі у справах дітей пояснили, що відповідна програма поки для них недоступна.