Людина тримає дрова на руках. Фото: Magnific

До кінця листопада 2026 року в одному з регіонів України відкрилась реєстрація домогосподарств на оформлення одноразової грошової допомоги від благодійного фонду "ADRA Ukraine" на забезпечення опалювального періоду. Кошти можна буде витратити на придбання твердого палива.

Про те, хто і як може отримати виплати, розповідають Новини.LIVE.

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Що передбачає програма допомоги від ADRA Ukraine

Як зазначається, йдеться про реалізацію програми з надання одноразової грошової допомоги на опалення у низці населених пунктів Чернігівської області.

БФ "ADRA Ukraine" за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України проведе реєстрацію домогосподарств на надання коштів для купівлі твердого палива. Йдеться про:

дрова;

паливні брикети;

пелети;

вугілля.

Кожне домогосподарство, де є пічне опалення, зможе отримати від благодійників грошову допомогу у розмірі 19 400 грн.

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Долучитися до програми благодійного фонду "ADRA Ukraine" можуть жителі таких населених пунктів Чернігівської області:

24-25.11.2026, 10:00–17:00 — Добрянка, вул. Преображенська, буд. 7-а;

26.11.2026, 10:00–16:00 — Олешня, вул. Трудова, буд. 34;

26.11.2026, 10:00–16:00 — Клубівка, вул. Нова, буд. 2-а;

27.11.2026, 10:00–16:00 — Горностаївка, вул. Травнева, буд. 86;

27.11.2026, 10:00–16:00 — Нові Яриловичі, вул. Центральна, буд. 4.

Громадяни можуть уточнити питання щодо реєстрації, документів, графіків та умов участі, зателефонувавши на гарячу лінію ADRA Ukraine: 0 800 20 13 30.

Для отримання виплат необхідно буде мати банківський рахунок з номером IBAN. Якщо його немає, то необхідно завчасно оформити у банку, оскільки нарахування допомоги відбудеться через Western Union.

Також заявнику та членам домогосподарства потрібно підготувати документи:

паспорт (ID карта);

ідентифікаційний код;

довідку ВПО (для переселенців);

посвідчення особи з інвалідністю (за наявністю);

меддовідку для підтвердження хвороб (за наявності);

свідоцтво про народження (для дітей);

посвідчення про багатодітність (за потреби);

пенсійне посвідчення (за наявності),

номер IBAN;

довідку ОК-5 або ОК-7 (для малозабезпечних).

"Реєстрація не гарантує отримання грошової допомоги. Усі заявки проходять перевірку на відповідність критеріям та умовам проєкту", — уточнили організатори.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 26 листопада організація UNHCR Ukraine відкриє реєстрацію на надання грошової допомоги у Бучі Київської області. Виплати отримають вразливі категорії громадян з числа переселенців та біженців. Розмір допомоги на кожного стартує з 10 800 грн.

Також Новини.LIVE писали про те, що UNICEF надасть зимову допомогу дітям у дев'яти областях. Виплати будуть доступні, зокрема, дітям з патронатних родин, тим, які за останні шість місяців возз'єдналися з рідними, а також деяким дітям з інвалідністю. Щодо дітей на прифронтових територіях, то у Держслужбі у справах дітей пояснили, що відповідна програма поки для них недоступна.