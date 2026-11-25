Пожилые люди в парке. Фото: Новини.LIVE

26 ноября 2026 года организация UNHCR Ukraine (The UN Refugee Agency) начнет сбор данных для оформления многоцелевой денежной помощи на покрытие базовых потребностей еще в одном украинском городе. Выплаты предусмотрены для уязвимых категорий граждан, пострадавших от атак и включенных в списки, составленные местными властями.

О том, кому и где доступна помощь, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Кто может оформить помощь UNHCR Ukraine в ноябре

Согласно информации организации, осенью The UN Refugee Agency работает в Киевском регионе. В частности, 26 ноября откроется возможность регистрации в программе на оформление денежной помощи для жителей Бучанской громады.

Заявки смогут подать переселенцы и беженцы при соблюдении определенных требований относительно сроков перемещения.

Согласно действующим критериям, помощь будет доступна:

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ВПЛ (за предыдущие 45 дней), покинувшим свои дома в связи с угрозой жизни, атаками или обязательной эвакуацией. Переселенцам (от 46 дней до шести месяцев), которые переехали из-за войны. Людям, вернувшимся домой (после вынужденного выезда в другие области или за границу). Условие: это произошло в течение 12 месяцев и не ранее чем три месяца назад.

Важные требования к претендентам на финпомощь

Согласно условиям программы, переселенцы, покинувшие свои дома из-за угрозы жизни, обстрелов или принудительной эвакуации от 46 дней до полугода назад, а также граждане, вернувшиеся домой из других регионов или из-за рубежа, будут подпадать под дополнительные критерии отбора для оценки приоритетности.

В частности, размер среднемесячного дохода на каждого члена домохозяйства не должен превышать 8 300 грн. Также важно, чтобы в семье были следующие уязвимые группы:

Пожилые люди в возрасте от 60 лет;

Безработные граждане старшего возраста;

Граждане с инвалидностью;

Сироты, дети, лишенные родительской опеки;

Семьи, имеющие трое и более детей;

Беременные женщины/матери с маленькими детьми.

По информации организации, выплаты будут зависеть от жизненных обстоятельств конкретных лиц. Предусматривается выплата от 10 800 до 12 300 грн каждому на трехмесячный период.

Также можно обратиться за консультацией по вопросам регистрации, даже если ранее получали помощь от других международных организаций/фондов, но с тех пор прошло более трех месяцев.

Как подать заявку на выплаты

Регистрацию на денежную помощь от UNHCR Ukraine в Бучанской общине будет проводить БФ "Право на защиту". Гражданам необходимо прибыть 26 ноября (четверг) 2026 года с 10:30 до 16:00 по адресу: город Буча, ул. Энергетиков, 19 (Центр жизнестойкости)

Прием будет осуществляться в порядке живой очереди. Необходимы следующие документы:

Паспорт гражданина.

Налоговый номер.

Справка ВПЛ/другое подтверждение перемещения.

Свидетельство о рождении детей.

Номер счета IBAN.

Документы, подтверждающие инвалидность или опеку.

В пункте регистрации должны присутствовать все члены семьи, за исключением маломобильных людей и детей до трех лет. Для них регистрация будет возможна по оригиналам документов при наличии медицинской справки.

"Окончательное решение о возможности регистрации принимается специалистом фонда после личной беседы и проверки на соответствие всем критериям программы", — добавили в организации.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине заработала программа зимней поддержки детей от UNICEF в девяти областях. Помощь, в соответствии с потребностями, получат дети в патронатных семьях, те, кто за последние полгода воссоединился с родными, а также дети с инвалидностью, находящиеся под опекой. В то же время в Госслужбе по делам детей пояснили, что эта программа пока недоступна для детей на прифронтовых территориях.

Также Новини.LIVE писали о том, что в Сумской области действует программа помощи от ОО "Eleos-Ukraine", предусматривающая предоставление зимних выплат. Средства доступны семьям с людьми с инвалидностью первой-второй группы, семьям с детьми с инвалидностью, а также многодетным семьям. Деньги можно использовать на покупку твёрдого топлива.