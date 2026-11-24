Женщина с маленьким ребенком. Фото: Magnific

В Украине стартовала программа зимней поддержки детей и семей в областях страны от Детского фонда (UNICEF), которая предусматривает предоставление денежной помощи и зимних товаров. При этом в Государственной службе по делам детей объяснили, почему средства будут начислены не всем украинским детям.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на сообщение организаторов в социальной сети Facebook.

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Что стоит знать о зимней поддержке детей от UNICEF

Как сообщили в Государственной службе Украины по делам детей и Министерстве социальной политики, семьи и единства, правительство совместно с UNICEF Ukraine приступило к реализации программы зимней поддержки детей и семей в девяти регионах Украины.

Соответствующая инициатива предусмотрена для отдельных категорий детей и семей. Помощь, в соответствии с индивидуально определенными потребностями, смогут получить:

Дети в патронатных семьях. Дети, которые за последние полгода воссоединились с родными. Дети, находящиеся под опекой или попечительством в многодетных семьях. Дети с инвалидностью, находящиеся под опекой или попечительством. Дети, вернувшиеся из-за границы, оккупации или РФ.

В рамках программы предусмотрено обеспечение зимними непродовольственными товарами в соответствии с потребностями детей и семей.

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Денежную помощь для поддержки семей в зимний период смогут получить жители следующих регионов: Киевской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской областей и города Киева.

Предусмотрена ли помощь для детей на прифронтовых территориях

В то же время в рамках программы "Зимняя поддержка детей и семей 2026" от UNICEF Ukraine не предусмотрено предоставление денежной помощи и обеспечение зимними товарами детей, которые продолжают проживать на прифронтовых территориях.

В Государственной службе по делам детей отметили, что дети, остающиеся в прифронтовых громадах, ежедневно сталкиваются с опасностью обстрелов, воздушными тревогами и другими последствиями войны, и так же нуждаются во внимании, защите и поддержке, а тот факт, что семья не выехала из опасных районов, не делает эти потребности менее важными.

Однако нынешняя программа, реализуемая совместно с UNICEF Ukraine, предусматривает определенные категории получателей помощи, сформированные с учетом конкретных обстоятельств и дополнительных потребностей детей и семей.

Именно такой вид поддержки не охватывает всех детей, пострадавших от войны или проживающих в сложных условиях, однако для жителей прифронтовых территорий предусмотрены и другие механизмы государственной поддержки. Они распространяются на наиболее уязвимые категории семей.

"Мы согласны с тем, что потребности детей, продолжающих жить в условиях постоянной опасности, должны быть учтены при формировании программ помощи. Отсутствие ребенка среди получателей этой программы не означает, что его потребности остаются без внимания или являются менее важными", — добавили в Госслужбе.

Как получить денежную помощь на детей на зиму

Граждане, подпадающие под условия программы, должны зарегистрироваться для получения денежной помощи до 27 ноября 2026 года.

При этом зимние товары можно будет получить до конца декабря текущего года.

Для этого необходимо обратиться в Службу по делам детей в своей громаде. Там специалисты помогут связаться с партнером UNICEF Ukraine в конкретной области и проинформируют о дальнейших рекомендациях.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Сумской области стартовала программа помощи от гуманитарной организации "Eleos-Ukraine". Она предусматривает предоставление денежных средств на зиму (Cash for Winter) для приобретения твердого топлива. Выплаты доступны семьям, в которых есть люди с инвалидностью первой-второй группы, семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, а также многодетным семьям.

Также Новини.LIVE писали о том, что в Черниговской области в ноябре действует программа помощи при финансовой поддержке UHF. В ее рамках предусмотрено предоставление выплат уязвимым сельским домохозяйствам, пострадавшим из-за войны. Граждане смогут оформить помощь в размере до 495 долларов или 22 230 грн в пересчете.