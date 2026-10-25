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Главная Финансы Ощадбанк ограничит переводы для индивидуальных предпринимателей: сколько денег можно перевести

Ощадбанк ограничит переводы для индивидуальных предпринимателей: сколько денег можно перевести

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25 октября 2026 07:01
Ощадбанк изменит лимиты на переводы с 14 ноября: какие суммы будут установлены для индивидуальных предпринимателей и кого коснутся ограничения Новини.LIVE
Женщина возле отделения Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

С 14 ноября Ощадбанк введет постоянные месячные лимиты на исходящие переводы для отдельных категорий предпринимателей и компаний. ИП первой группы смогут переводить до 400 000 грн в месяц, второй и третьей групп — до 1 млн грн. При этом ограничения не будут автоматически распространяться на всех бизнес-клиентов.

Об этом сообщает Новини.LIVE  со ссылкой на Ощадбанк.

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Какие лимиты на переводы введет Ощадбанк

С 14 ноября 2026 года начнут действовать постоянные предельные объемы исходящих операций для определенных категорий клиентов. Размер месячного лимита будет зависеть от группы ФЛП или типа юридического лица.

Предусмотрены следующие ограничения:

  • ИП первой группы — до 400 000 грн в месяц;
  • ИП второй и третьей групп — до 1 млн грн в месяц;
  • отдельные юридические лица — до 2 млн грн в месяц.

Эти суммы являются предельными объемами исходящих операций в рамках установленных правил. Они не означают, что каждый предприниматель будет иметь именно такой лимит: банк будет применять ограничения с учетом определенных критериев.

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Кого коснутся новые ограничения

Новые правила вводятся в рамках обновленного Меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Документ предусматривает усиление контроля за финансовыми операциями, противодействие использованию счетов так называемых «дропов» и борьбу со схемами обхода финансового мониторинга.

Прежде всего ограничения предусмотрены для вновь созданных или возобновивших деятельность предпринимателей, неактивных ФЛП и юридических лиц, а также отдельных компаний, в отношении которых выявлены признаки компаний-оболочек.

Новые лимиты не вводятся для всех предпринимателей без исключения. Для бизнеса, работающего прозрачно, ограничения не должны автоматически препятствовать законной хозяйственной деятельности.

Как предпринимателям повысить лимит в Ощадбанке

Если установленной суммы недостаточно для обычных нужд бизнеса, предприниматель может обратиться в банк с просьбой повысить или отменить ограничение.

Для этого необходимо подать платежную инструкцию и документально подтвердить происхождение средств или экономическую целесообразность соответствующих операций. Банк рассмотрит обращение в рамках стандартных процедур финансового мониторинга.

Таким образом, установленные суммы не являются безусловным запретом на более крупные переводы. Предпринимателям, чьи фактические обороты превышают установленные пределы, стоит заранее позаботиться о документах, подтверждающих законность операций.

Что еще стоит знать клиентам Ощадбанка

Новые ограничения для предпринимателей не следует путать с лимитами на переводы между личными картами. Для частных клиентов действуют отдельные правила проведения операций, в частности ограничения в мобильном приложении и дополнительное подтверждение переводов.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, почему клиенты Ощадбанка могут не получить детские деньги. При зачислении государственной помощи иногда возникают трудности, связанные с оформлением выплат или банковским счетом. В таких случаях важно выяснить причину проблемы и проверить правильность реквизитов.

Также Новини.LIVE сообщали, из-за чего клиентам Ощадбанка могут заблокировать пенсию. Чтобы не лишиться доступа к выплатам, пенсионерам важно соблюдать требования по идентификации и своевременно проверять информацию о своем счете. Это поможет избежать приостановки выплат из-за несоблюдения установленных процедур.

ФЛП Ощадбанк деньги доходы лимиты
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка

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