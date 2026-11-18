Человек держит гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

В одном из прифронтовых городов гуманитарная и благотворительная организация "Каритас-Спес Украина" Римско-католической церкви в стране, входящая в международные сети Caritas Europa и Caritas Internationalis, окажет пострадавшему населению финансовую поддержку. В рамках программы предусмотрены три ситуации, при которых гарантируется выплата в размере 12 300 грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра организации, информируют Новини.LIVE.

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Кому доступны выплаты от Каритас во время войны

Как отмечается, "Каритас-Спес Украина" оказывает денежную помощь людям, пострадавшим в результате боевых действий, в Запорожье.

Семьи могут рассчитывать на денежную помощь при следующих обстоятельствах:

В случае получения тяжелого ранения в результате боевых действий; В случае гибели одного из членов семьи в результате боевых действий (для его родных); В случае вынужденной эвакуации из собственных домов.

Размер помощи и важные нюансы программы

Как отмечают в организации, при тяжелых ранениях в результате боевых действий граждане должны обратиться за медицинской помощью и оформить справку о потере трудоспособности или получить консультативное заключение о полученных травмах в течение одного дня.

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С момента получения травмы до момента оформления пособия должно пройти не более 45 дней.

При таких условиях помощь в семье будет предоставлена только пострадавшему гражданину.

Как получить финансовую помощь в Запорожье

Для получения финансовой помощи необходимо иметь документы, подтверждающие соответствующую ситуацию.

В частности, гражданам с ранениями, полученными в результате боевых действий, помощь будет предоставлена на основании представленных:

Выписки из полицейского протокола о происшествии/из Единого реестра досудебных расследований в отношении пострадавшего;

Больничного листа о пребывании на лечении не менее пяти дней.

Заверенной врачом выписки из медицинской амбулаторной карты.

Тем, кто потерял члена семьи в результате боевых действий, необходимо подать:

Свидетельство о смерти родственника;

Справку о причине смерти;

Выписку из полицейского протокола о происшествии.

Для эвакуированных из собственных домов требуются следующие документы:

Регистрационные данные в центрах эвакуации/транзита;

Списки или документы, предоставленные организаторами эвакуации;

Транспортные квитанции, билеты;

Справку о статусе внутреннего переселенца сроком до 45 дней;

Документы, подтверждающие место проживания, которое было оставлено;

Среди обязательных документов:

Паспорт гражданина;

Идентификационный код;

Реквизиты банка (формат IBAN).

Граждане могут обратиться на горячую линию "Caritas-Spes Запорожье": +38 (099) 555 43 67.

"Если вы или ваши близкие пострадали в результате боевых действий, потеряли члена семьи или были вынуждены эвакуироваться — позвоните на горячую линию и узнайте о возможности получения помощи", — добавили в организации.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 18 ноября UNHCR Ukraine в Киевской области принимает заявки на предоставление финансовой помощи. Поддержку получат люди с инвалидностью, пожилые граждане, многодетные семьи и другие уязвимые группы населения. Размер выплат составит 3 600 или 4 100 грн на трехмесячный период.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в Киеве обновили подход к предоставлению финансовой помощи тем, чьи дома были повреждены или разрушены в результате обстрелов. Помощь в размере 20 000 грн будет предоставляться в течение всего периода, пока в ней есть необходимость, а не один год, как это было ранее. В мэрии объяснили, как продлить начисление помощи, а также перечислили ситуации, при которых выплаты будут прекращены окончательно.