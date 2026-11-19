Людина передає гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE

До 25 листопада 2026 року у кількох населених пунктах однієї з українських областей доступна програма від благодійних фондів, у рамках якої домогосподарствам нададуть уніфіковану грошову допомогу на покриття нагальних життєвих потреб, зокрема, оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) та інші витрати.

Про те, які умови надання допомоги, розповідає видання Новини.LIVE.

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Що варто знати про нову програму грошової допомоги

Йдеться про реалізацію програми для населення у Сумській області з надання грошової допомоги на нагальні потреби домогосподарств.

Її втілюють представники громадської організації "Лампа" за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України та Управління Організації об'єднаних націй з координації гуманітарних справ.

Нині реєстрація на оформлення фіндопомоги доступна жителям Глухівської громади Шосткинського району. Йдеться про такі населені пункти:

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с. Дунаєць;

с. Щебри.

Розмір допомоги та на що можна спрямувати

У рамках програми родинам області, що регулярно зазнає обстрілів з боку РФ, нададуть уніфіковану грошову допомогу на базові потреби. Зокрема, на оплату комунальних послуг, продукти харчування, медикаменти та інші нагальні витрати.

Кожному в родині нарахують по 10 800 грн. У домогосподарстві на виплати претендувати зможуть:

глава домогосподарства;

дружина/чоловік;

діти (до 23 років);

батьки глави домогосподарства;

дідусь і бабуся на його утриманні.

Хто матиме право оформити виплати

Звернутися за виплатами можуть виключно ті домогосподарства, які належать до вразливих категорій. Грошову допомогу нададуть:

Родинам, де всі його члени безробітні; Домогосподарствам з особами з інвалідністю; Родинам, де є від трьох дітей (до 18 років); Одноосібним родинам з людьми віком від 60 років; Родинам, які складаються з п'яти і більше осіб; Домогосподарствам з людьми зі складними хворобами; Родинам, де жінки самі виховують дітей.

Правила реєстрації на отримання фіндопомоги

Громадянам, які відповідають умовам програми, потрібно пройти попередню реєстрацію до 25 листопада 2026 року включно. Подати заявку зможе лише одна людина від домогосподарства, заповнивши онлайн-анкету.

Зареєстровані заявники отримають запрошення для подальшої реєстрації, якщо відповідатимуть критеріям вразливості.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українцям доступні гранти до 77 000 грн від Швейцарії. Жителі Херсонської області можуть долучитися до грантової програми до 30 листопада 2026 року. Заявникам важливо належати до вразливих категорій населення. У рамках програми домогосподарства зможуть отримати виплати на запуск чи розвиток власної справи.

Ще Новини.LIVE писали, що у Запоріжжі постраждалому від війни населенню доступна фінансова допомога від благодійної організації "Карітас-Спес Україна". Вона обіцяє надати виплати у розмірі 12 300 грн за трьох ситуацій. Йдеться про фінансову підтримку тих, хто отримав травми, був примусово евакуйований, втрати рідних під час бойових дій.