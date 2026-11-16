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Главная Финансы Деньги на дрова: где семьям предоставят новую зимнюю поддержку

Деньги на дрова: где семьям предоставят новую зимнюю поддержку

Ua ru
16 ноября 2026 13:00
Выплаты на зиму: где и кому из семей предоставят 19 400 грн на твердое топливо Новини.LIVE
Мужчина с наличными в руках. Фото: Новини.LIVE

В двух регионах Украины стартовала новая зимняя программа поддержки уязвимых сообществ, предусматривающая предоставление денежной помощи на период отопительного сезона 2026–2027 годов. В рамках нового проекта домохозяйства смогут получить средства на приобретение твердого топлива для печей.

О том, кому стала доступна поддержка в ноябре, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Где будет оказана новая зимняя поддержка уязвимым гражданам

Как отметили в благотворительном фонде "Щедрик", речь идет о реализации проекта "WiSUP: Зимняя поддержка уязвимых сообществ в Украине". Дополнительная финансовая поддержка стала доступна в Николаевской и Днепропетровской областях.

Проект реализуется при координации благотворительного фонда "Право на защиту" и при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (ГФУ/UHF).

"Начинаем новый проект "WiSUP: Зимняя поддержка уязвимых сообществ в Украине". Он поможет семьям, которые отапливают жилье твердым топливом, пережить зиму в тепле", — говорится в сообщении.

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На какие виды поддержки могут рассчитывать домохозяйства

По информации БФ "Щедрик", уязвимые категории населения, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и ветераны по-прежнему остаются приоритетными получателями финансовой поддержки.

В рамках нового проекта "Зимней поддержки" предусматривается оказание помощи семьям, которые отапливают жилье твердым топливом. Такой подход призван помочь пережить зиму в тепле.

Предусмотрены два вида помощи:

  1. Для жителей Николаевской и Днепропетровской областей — в виде единовременной целевой денежной помощи в размере 19 400 грн на одно домохозяйство на покупку твердого топлива;
  2. Для жителей Херсонской области — помощь в виде топливных брикетов.

Согласно условиям проекта, средства можно будет потратить исключительно на твердое топливо для отопления жилья:

  • дрова;
  • брикеты;
  • пеллеты;
  • уголь.

Оплачивать за счет денежной помощи природный газ, электроэнергию и другие жилищно-коммунальные услуги нельзя.

Кто и как сможет оформить помощь

Как уточнили благотворители, финансовая помощь и брикеты будут предоставлять в отдельных громадах. Об открытии формы для предварительной регистрации организаторы сообщат позже. Необходимо следить за обновлениями БФ "Щедрик" в соцсетях.

Однако заполнение анкеты еще не гарантирует получение помощи, ведь будет уделять внимание соответствию требованиям.

Гуманитарная помощь в рамках проекта "WiSUP: Зимняя поддержка уязвимых громад в Украине" будет предоставляться бесплатно.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ноябре в Днепропетровской области доступна программа помощи от ЮНИСЕФ. Инициатива направлена на защиту прав и интересов детей. В рамках программы Детский фонд ООН предоставит семьям гуманитарную помощь, а также предусмотрены другие виды финансовой поддержки, в частности в размере 19 400 грн через ПФУ на зиму.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в Ивано-Франковской области внутренние переселенцы и беженцы могут получить денежную помощь от Агентства ООН по делам беженцев в Украине. Средства доступны пожилым людям, лицам с инвалидностью и хроническими заболеваниями. Семьям предоставят по 10 800 грн или 12 300 грн.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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