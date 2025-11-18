Выплаты от 1 тыс. долларов — кто и где в Украине может получить помощь от Британии

Выплаты от Британии — кто получит помощь от 1 тыс. долларов
Украинские предприниматели, пострадавшие от войны и принадлежащие к уязвимым категориям, могут принять участие в программе помощи BLOOM, которая реализуется при финподдержке правительства Великобритании. Она предусматривает выплату не менее 1 тыс. долларов на поддержку собственного дела.
Об этом информирует пресс-центр БФ "Каритас Одесса УГКЦ".
Что стоит знать о помощи от Каритас
Как отмечают организаторы, проект поддержки доступен для самозанятых граждан и микропредпринимателей в одесском регионе. Он призван укрепить уязвимые домохозяйства и громады, пострадавшие от агрессии РФ, благодаря предоставлению финподдержки.
"Продолжаем регистрацию участников проекта помощи самозанятым и микропредпринимателям в Одесской области — "Создание средств к существованию и возможностей для оптимизированных рынков" в рамках реализации программы BLOOM (Building Livelihoods and Opportunities for Optimised Markets)", — говорится в сообщении.
Программа предусматривает предоставление индивидуальной финпомощи для микробизнеса и самозанятых граждан в размере от 1 тыс. до 5 тыс. долларов (в гривневом эквиваленте).
Средства можно будет использовать на покупку оборудования, инструментов и других ресурсов, необходимых для запуска или развития собственного дела.
Распространяется проект на жителей таких районов Одесской области:
- Болградский;
- Белгород-Днестровский;
- Измаильский;
- Березовский.
Кто и как может принять участие в программе
Приобщиться к программе смогут внутренние переселенцы и местные граждане, пострадавшие от агрессии РФ. При этом необходимо иметь одну из уязвимостей:
- в домохозяйстве есть лица с инвалидностью;
- в семье есть ветераны (при наличии документального подтверждения);
- в домохозяйстве есть безработные предпенсионного или пенсионного возраста (более 50 лет);
- у семьи низкий уровень дохода (не менее 8 тыс. грн);
- семьи, являющиеся представителями этнических сообществ;
- домохозяйства возглавляют женщины, которые воспитывают детей, имеют не содержании пожилых людей, лиц с инвалидностью.
Приобщиться к программе можно, заполнив онлайн-анкету.
Подробности можно узнать по телефону горячей линии: 0952957731.
Программу реализует консорциум BLOOM, куда входят Mercy Corps, International Rescue Committee (IRC), Swisscontact и Право на защиту (R2P) при финподдержке правительства Великобритании через UK aid.
