Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Выплаты от Британии — кто получит помощь от 1 тыс. долларов

Выплаты от Британии — кто получит помощь от 1 тыс. долларов

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 13:00
обновлено: 13:09
Выплаты от 1 тыс. долларов — кто и где в Украине может получить помощь от Британии
Человек держит кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE

Украинские предприниматели, пострадавшие от войны и принадлежащие к уязвимым категориям, могут принять участие в программе помощи BLOOM, которая реализуется при финподдержке правительства Великобритании. Она предусматривает выплату не менее 1 тыс. долларов на поддержку собственного дела.

Об этом информирует пресс-центр БФ "Каритас Одесса УГКЦ".

Реклама
Читайте также:

Что стоит знать о помощи от Каритас

Как отмечают организаторы, проект поддержки доступен для самозанятых граждан и микропредпринимателей в одесском регионе. Он призван укрепить уязвимые домохозяйства и громады, пострадавшие от агрессии РФ, благодаря предоставлению финподдержки.

"Продолжаем регистрацию участников проекта помощи самозанятым и микропредпринимателям в Одесской области — "Создание средств к существованию и возможностей для оптимизированных рынков" в рамках реализации программы BLOOM (Building Livelihoods and Opportunities for Optimised Markets)", — говорится в сообщении.

Программа предусматривает предоставление индивидуальной финпомощи для микробизнеса и самозанятых граждан в размере от 1 тыс. до 5 тыс. долларов (в гривневом эквиваленте).

Средства можно будет использовать на покупку оборудования, инструментов и других ресурсов, необходимых для запуска или развития собственного дела.

Распространяется проект на жителей таких районов Одесской области:

  • Болградский;
  • Белгород-Днестровский;
  • Измаильский;
  • Березовский.

Кто и как может принять участие в программе

Приобщиться к программе смогут внутренние переселенцы и местные граждане, пострадавшие от агрессии РФ. При этом необходимо иметь одну из уязвимостей:

  • в домохозяйстве есть лица с инвалидностью;
  • в семье есть ветераны (при наличии документального подтверждения);
  • в домохозяйстве есть безработные предпенсионного или пенсионного возраста (более 50 лет);
  • у семьи низкий уровень дохода (не менее 8 тыс. грн);
  • семьи, являющиеся представителями этнических сообществ;
  • домохозяйства возглавляют женщины, которые воспитывают детей, имеют не содержании пожилых людей, лиц с инвалидностью.

Приобщиться к программе можно, заполнив онлайн-анкету.

Подробности можно узнать по телефону горячей линии: 0952957731.

Программу реализует консорциум BLOOM, куда входят Mercy Corps, International Rescue Committee (IRC), Swisscontact и Право на защиту (R2P) при финподдержке правительства Великобритании через UK aid.

Ранее мы писали, где гражданам в возрасте от 65 лет предусмотрена единовременная денежная помощь. Речь идет о предоставлении средств в сумме 10 тыс. грн на поддержку здоровья и бытовые нужды.

Также мы рассказывали об особенностях программы "Зимняя поддержка". Известно, что в этом году выплаты смогут оформить взрослые и дети.

выплаты финансовая помощь деньги ВПЛ денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации