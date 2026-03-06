Выплаты от УВКБ ООН — где и как можно оформить малообеспеченным 10,8 тыс. грн

Пожилая женщина, деньги. Фото: Freepik, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и БФ "Право на защиту" реализуют программу поддержки в Сумской области. В частности, 6 марта открыли регистрацию на получение денежной помощи для жителей одной из прифронтовых громад.

О том, кто может принять участие в программе, рассказывают Новини.LIVE.

Условия предоставления помощи от УВКБ ООН

Для жителей Сумской области доступна денежная помощь в размере 10,8 тыс. грн. Организация выплатит по 3,6 тыс. грн сроком три месяца для каждого члена семьи.

6 марта ожидается выезд мобильных групп БФ "Право на защиту" в Дубовязовскую громаду. Зарегистрироваться смогут семьи с двумя статусами:

внутренние переселенцы (эвакуировались в течение полугода в пределах Украины);

беженцы, которые вернулись в Украину после выезда в начале войны в другую страну.

Финансовую поддержку гарантируют, если:

Доход семьи не выше суммы в 6 318 грн на человека; Есть один из критериев уязвимости; Не получали помощь УВКБ ООН три последних месяца; Отсутствуют выплаты от других организаций предыдущие три месяца.

Речь идет о таких критериях уязвимости:

семья имеет только одного из родителей (отец или мать) и несовершеннолетних детей или лиц пожилого возраста (55 лет и выше);

в домохозяйстве есть только один одинокий или несколько пожилых людей (55 лет и выше);

семья, состоящая из лица пожилого возраста и ребенка в возрасте не более 18 лет;

есть один или несколько человек с особыми потребностями (инвалидность, хронические болезни).

Как зарегистрироваться в программе помощи

Граждане для предварительной регистрации на денежную помощь от УВКБ ООН должны подать заявку, позвонив по телефону офиса организации в г. Сумы.

"Вниманию жителей Дубовязовской громады. Открыта запись в очередь для приема в с. Дубовязовка на 6 марта 2026 (пятница), регистрация происходит по телефону 063 182 68 38. Уточнить свой номер в очереди можно по телефону пункта сбора данных в г. Сумы: 063 182 68 38. Телефон работает по графику офиса: пн-пт — 9:00 — 16:00", — говорится в сообщении.

После этого заявителей пригласят для полноценной регистрации по адресу приема: ул. В. Глуховца, 8, часы работы: 11:00 — 14:00.

Что еще надо знать о поддержке переселенцев

Также внутренне перемещенные лица могут получать выплаты от государства. Помощь автоматически продлевают на шесть месяцев для уязвимых категорий граждан и тем, чей доход не превышает 10,38 тыс. грн на одного человека (4 прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц).

Речь идет о таких суммах ежемесячных выплат:

2 тыс. грн — для взрослых;

3 тыс. грн — для детей и лиц с инвалидностью.

