Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Помощь от УВКБ ООН — где платят малоимущим 10,8 тыс. грн

Помощь от УВКБ ООН — где платят малоимущим 10,8 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 11:00
Выплаты от УВКБ ООН — где и как можно оформить малообеспеченным 10,8 тыс. грн
Пожилая женщина, деньги. Фото: Freepik, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и БФ "Право на защиту" реализуют программу поддержки в Сумской области. В частности, 6 марта открыли регистрацию на получение денежной помощи для жителей одной из прифронтовых громад.

О том, кто может принять участие в программе, рассказывают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Условия предоставления помощи от УВКБ ООН

Для жителей Сумской области доступна денежная помощь в размере 10,8 тыс. грн. Организация выплатит по 3,6 тыс. грн сроком три месяца для каждого члена семьи.

6 марта ожидается выезд мобильных групп БФ "Право на защиту" в Дубовязовскую громаду. Зарегистрироваться смогут семьи с двумя статусами:

  • внутренние переселенцы (эвакуировались в течение полугода в пределах Украины);
  • беженцы, которые вернулись в Украину после выезда в начале войны в другую страну.

Финансовую поддержку гарантируют, если:

  1. Доход семьи не выше суммы в 6 318 грн на человека;
  2. Есть один из критериев уязвимости;
  3. Не получали помощь УВКБ ООН три последних месяца;
  4. Отсутствуют выплаты от других организаций предыдущие три месяца.

Речь идет о таких критериях уязвимости:

  • семья имеет только одного из родителей (отец или мать) и несовершеннолетних детей или лиц пожилого возраста (55 лет и выше);
  • в домохозяйстве есть только один одинокий или несколько пожилых людей (55 лет и выше);
  • семья, состоящая из лица пожилого возраста и ребенка в возрасте не более 18 лет;
  • есть один или несколько человек с особыми потребностями (инвалидность, хронические болезни).

Как зарегистрироваться в программе помощи

Граждане для предварительной регистрации на денежную помощь от УВКБ ООН должны подать заявку, позвонив по телефону офиса организации в г. Сумы.

"Вниманию жителей Дубовязовской громады. Открыта запись в очередь для приема в с. Дубовязовка на 6 марта 2026 (пятница), регистрация происходит по телефону 063 182 68 38. Уточнить свой номер в очереди можно по телефону пункта сбора данных в г. Сумы: 063 182 68 38. Телефон работает по графику офиса: пн-пт — 9:00 — 16:00", — говорится в сообщении.

После этого заявителей пригласят для полноценной регистрации по адресу приема: ул. В. Глуховца, 8, часы работы: 11:00 — 14:00.

Что еще надо знать о поддержке переселенцев

Также внутренне перемещенные лица могут получать выплаты от государства. Помощь автоматически продлевают на шесть месяцев для уязвимых категорий граждан и тем, чей доход не превышает 10,38 тыс. грн на одного человека (4 прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц).

Речь идет о таких суммах ежемесячных выплат:

  • 2 тыс. грн — для взрослых;
  • 3 тыс. грн — для детей и лиц с инвалидностью.

Ранее сообщалось, что UNICEF реализует программу поддержки в Харьковской области. В частности, оформить помощь могут семьи с детьми, у которых есть инвалидность.

Также мы рассказывали, что в одном из украинских регионов продолжается грантовая программа, предусматривающая предоставление помощи на развитие сельского хозяйства. Ее реализуют при поддержке Норвегии.

выплаты финансовая помощь деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации