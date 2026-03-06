Виплати від УВКБ ООН — де малозабезпеченим можна отримати 10,8 тис. грн

Жінка похилого віку, гроші. Фото: Freepik, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

У березні 2026 року Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) у партнерстві з БФ "Право на захист" працює у Сумській області. Зокрема, наприкінці робочого тижня запрошують для реєстрації на програму грошової допомоги жителів однієї з прифронтових громад.

Умови надання допомоги від УВКБ ООН

Для жителів Сумської області доступна грошова допомога у розмірі 10,8 тис. грн. Організація виплатить по 3,6 тис. грн терміном три місяці для кожного члена родини.

6 березня очікується виїзд мобільних груп БФ "Право на захист" у Дубов'язівську громаду. Зареєструватися зможуть родини з двома статусами:

внутрішні переселенці (евакуювалися протягом пів року в межах України);

біженці, які повернулися в Україну після виїзду на початку війни в іншу країну.

Фінансову підтримку гарантують, якщо:

Дохід родини не вищий за суму у 6 318 грн на особу; Є один із критеріїв вразливості; Не отримували допомогу УВКБ ООН три останні місяці; Відсутні виплати від інших організацій попередні три місяці.

Йдеться про такі критерії вразливості:

родина має тільки одного з батьків (батько чи мати) та неповнолітніх дітей або осіб похилого віку (55 років і вище);

у домогосподарстві є лише один самотній чи кілька людей похилого віку (55 років і вище);

родина, що складається з особи похилого віку та дитини віком не більш ніж 18 років;

є одна чи кілька осіб з особливими потребами (інвалідність, хронічні хвороби).

Як зареєструватися у програмі допомоги

Громадяни для попередньої реєстрації на грошову допомогу від УВКБ ООН мають подати заявку, зателефонувавши за номером офісу організації у м. Суми.

"До уваги мешканців Дубов'язівської громади. Відкрито запис в чергу для прийому у с. Дубов'язівка на 6 березня 2026 (п'ятниця), реєстрація відбувається за номером телефону 063 182 68 38. Уточнити свій номер в черзі можна за телефоном пункту збору даних у м. Суми: 063 182 68 38. Телефон працює за графіком офісу: пн-пт — 9:00-16:00", — йдеться у повідомленні.

Після цього заявників запросять для повноцінної реєстрації за адресою прийому: вул. В. Глуховця, 8, години роботи: 11:00 — 14:00.

Що ще треба знати про підтримку переселенців

Також внутрішньо переміщені особи можуть отримувати виплати від держави.

Допомогу автоматично продовжують на шість місяців для вразливих категорій громадян та тим, чий дохід не перевищує 10,38 тис. грн на одну особу (4 прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб).

Йдеться про такі суми щомісячних виплат:

2 тис. грн — для дорослих;

3 тис. грн — для дітей та осіб з інвалідністю.

Раніше повідомлялося, що UNICEF реалізує програму підтримки у Харківській області. Зокрема, оформити допомогу можуть сім'ї з дітьми, у яких є інвалідність.

Також ми розповідали, що в одному з українських регіонів триває грантова програма, що передбачає надання допомоги на розвиток сільського господарства. Її реалізують за підтримки Норвегії.