Выплаты от Германии: жители трех регионов могут получить до 20 000 евро весной

Весной жители трех регионов могут принять участие в грантовой программе от Международной организации по миграции (МОМ), которая реализуется при финансовой поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ). Приоритет в выплатах предоставят пострадавшим от войны, у кого повреждено, разрушено и перемещено предприятие.

Кто может подать заявку на участие в программе помощи

Речь идет о реализации проекта "Жизнеспособность+: экономическая интеграция внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны", который призван оказать поддержку экономике Украины во время войны, помогая малым предприятиям в восстановлении рабочих мест и производства, а также покрытия спроса населения на критически необходимые товары.

Принять участие в программе могут предприниматели в трех областях:

Киеве и области;

Чернигове и области;

Сумах и области.

Важно претендентам соответствовать сразу нескольким критериям программы:

Есть регистрация не менее чем за один год до даты обращения; Предприятие является собственностью граждан Украины; Готовность благодаря гранту предоставить новые рабочие места.

В приоритете на предоставление денежной помощи будут предприниматели, которые попали в такие жизненные обстоятельства:

пострадали от войны/имеют поврежденное/разрушенное/перемещенное предприятие;

предприятие, возглавляемое ветеранами, женщинами или молодежью;

предприятие, деятельность которого поддерживает уязвимые слои населения;

предприятие в сельской местности.

Однако предприниматели, которые уже ранее получали гранты в предыдущих проектах МОМ, не смогут оформить помощь.

Размер гранта и как обратиться за оформлением

Для участия в программе от Международной организации по миграции (МОМ) нужно заполнить специальную форму.

Обращение можно подать только один раз на предприятие/лицо. Заявки от одного претендента на более чем один грант отклонят.

По условиям инициативы, малые предприятия смогут получить максимальную сумму гранта до 20 000 евро (в гривневом эквиваленте по курсу ООН).

Грантовые средства можно потратить:

на покупку оборудования, инструментов, необходимых для производства или переработки и другой деятельности компании;

ремонт и обустройство помещений (в частности мебели, стеллажей);

закупку сырья для производственного процесса (до 50%);

Регистрация в программе помощи продлится до 15 мая 2026 года.

"Организаторы свяжутся только с отобранными претендентами в течение 3 недель после завершения приема заявок", — говорится в сообщении.

