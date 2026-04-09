Финансовая помощь от DRC: кому выплатят от 43 000 грн весной

Дата публикации 9 апреля 2026 13:00
Выплаты DRC: кто сможет принять участие в программе с грантами от 43 000 грн
Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

В апреле 2026 года социально уязвимые категории жителей одной из украинских прифронтовых областей могут принять участие в программе поддержки предпринимательства от DRC. Она предусматривает предоставление грантов от 43 000 грн для развития бизнеса во время военного положения.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию организаторов.

Кто сможет принять участие в программе помощи бизнесу от DRC

Речь идет о реализации грантовой программы, предусматривающей оказание помощи домохозяйствам, пострадавшим из-за негативных последствий войны.

Приобщиться к ней могут представители микро-, малого и среднего бизнеса в Харьковской области. Речь идет о таких громадах: Ольховская, Роганская, Безлюдовская, Малая Даниловская, Высочанская, Дергачевская, Солоницевская, Песочанская, Циркуновская, Золочевская.

Подать заявку могут:

  1. Предприятия или физлица-предприниматели с активной деятельностью более двух лет;
  2. Бизнес с трудоустроенными работниками от 20 человек и годовым оборотом до 9 млн грн;
  3. Предприятия, пострадавшие от войны/ релоцированные;
  4. Бизнес, работающий в рамках закона и без нарушений.

В приоритете будут;

  • уязвимые домохозяйства (в частности одинокие отцы/матери, люди с инвалидностью, пострадавшие от конфликта);
  • бизнесы, создающие/сохраняющие рабочие места;
  • предприятия, производящие важные товары;
  • бизнес в сфере сельского хозяйства/смежных направлений.

В рамках программы также предусмотрены бизнес-консультации по вопросам бухгалтерии, маркетинга и юридической поддержки.

Размер грантов и как зарегистрироваться в программе

Согласно условиям программы, победителям начислят в зависимости от потребностей бизнеса и количества работников от 43 000 до 216 000 грн (эквивалент: от 1 000 до 5 000 долларов).

Зарегистрироваться в программе поддержки предпринимательства можно до 30 апреля 2026 года, заполнив специальную форму.

Грантовые средства можно будет потратить на:

  • закупку оборудования;
  • аренду помещения (не более 25%);
  • восстановление поврежденных помещений;
  • другие потребности бизнеса.

"Помощь предоставляется Датским советом по делам беженцев (DRC) при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов, Шведского агентства по вопросам международного сотрудничества и развития, а также Правительства Швейцарии через Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству", — говорится в сообщении.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кому доступна денежная помощь от Каритас в размере 10 800 грн. Средства смогут получить некоторые домохозяйства с низкими доходами в нескольких громадах Днепропетровской области.

Также Новини.LIVE рассказывали, кому предусмотрена грантовая помощь в размере до 1 348 долларов для предпринимательства от BMZ. Реализуют программу поддержки в нескольких территориальных громадах Харьковской области.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
