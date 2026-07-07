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Главная Финансы Несколько отпусков в год: кто из работников имеет право и условия

Несколько отпусков в год: кто из работников имеет право и условия

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 14:30
Отпуска без сохранения зарплаты: кто имеет право, какие условия и сроки
Женщина на отдыхе и расчеты в офисе. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине трудовое законодательство разрешает в период военного положения предоставлять работникам не только ежегодный основной отпуск, но и несколько его видов без сохранения заработной платы. Известно, кто может воспользоваться этим правом и какие условия предусмотрены в 2026 году.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на положения закона № 2136-IX.

Какие предусмотрены ежегодные отпуска с сохранением зарплаты

В условиях военного положения срок ежегодного отпуска может быть ограничен. Обычным работникам предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью 24 календарных дня.

Некоторые профессии позволяют претендовать на более длительный отпуск. В частности:

  1. Промышленно-производственному персоналу угольной, сланцевой, металлургической, электроэнергетической промышленности — 24 дня с увеличением за каждые два отработанных года на 2 дня, но не более 28 дней;
  2. Работникам лесной промышленности и лесного хозяйства, государственных заповедников, национальных парков — до 28 дней;
  3. Военизированному личному составу горноспасательных частей — 30 дней;
  4. Работникам образовательных учреждений — до 56 дней в порядке, утверждаемом правительством;
  5. Лицам с инвалидностью I и II групп — 30 дней, лицам с инвалидностью III группы — 26 дней.

В то же время в период действия военного положения работодатель имеет право отказать работникам в предоставлении отпуска.

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Кто может получить несколько видов отпусков в год

Во время военного положения нормы законодательства также предусматривают несколько видов отпусков без сохранения заработной платы. В частности, такая возможность доступна для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) или работников, выехавших за границу. Такие работники имеют законное право на неоплачиваемый отпуск после использования 90 дней.

В соответствии с законом "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", второй неоплачиваемый отпуск предусмотрен для работника, который:

  • выехал за пределы Украины;
  • получил статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Второй раз отпуск без сохранения заработной платы и без ограничения его продолжительности работодатель может предоставить исключительно по "соглашению сторон".

Такой отпуск может быть предоставлен:

  • исключительно по заявлению работника;
  • с согласия руководства;
  • может быть оформлен любое количество раз;
  • предоставляется на любой срок в течение военного положения.

При этом руководство имеет право как согласиться, так и отказать работнику в предоставлении второго неоплачиваемого отпуска.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что если работник отказывается подписывать приказ об отпуске, работодатель имеет право составить акт об отказе от ознакомления с приказом. Согласно законодательству, отпуск можно считать предоставленным законно даже без подписи работника. То есть компания должна предоставить его в принудительном порядке, ведь в противном случае грозит ответственность. Закон предусматривает обязательное соблюдение графиков отпусков.

Также Новини.LIVE рассказывали, как оплачивается труд несовершеннолетних работников. Таких граждан приравнивают по правам к совершеннолетним, однако в вопросах охраны труда, графика работы и отпусков предусмотрены льготы. Среди преимуществ: за выполнение полной нормы труда выплачивают полную сумму зарплаты, как и взрослым.

зарплаты отпуск деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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