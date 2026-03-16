Франция выплатит украинцам по 10 800 грн в марте: условия

Человек держит гривневые купюры в руках.

До конца марта 2026 года французская гуманитарная организация "Acted" принимает заявки на денежную помощь в размере 10 800 грн в одной из громад Черниговской области. Обратиться за помощью могут домохозяйства, пострадавшие от боевых действий, а также те, которые относятся к уязвимым группам населения.

Об условиях участия в программе рассказывают Новини.LIVE.

Реклама

Кто сможет получить помощь от Acted

Как отмечается, регистрация на денежную помощь доступна для жителей Сосницкой громады Черниговской области.

"Французская гуманитарная организация Acted (АКТЕД) начинает программу предоставления денежной помощи для жителей Сосницкой громады, которые относятся к уязвимым категориям населения. Размер помощи — 3600 грн в месяц на каждого члена домохозяйства. Выплата осуществляется единовременно сразу за 3 месяца", — говорится в сообщении.

Приобщиться к участию в программе могут только те семьи, которые подпадают под один или несколько критериев уязвимости. Это может быть:

домохозяйство, где есть трое и более детей до 18 лет;

домохозяйство с детьми до двух лет;

домохозяйство с беременной женщиной;

домохозяйство с лицом с инвалидностью первой-второй группы;

домохозяйство с гражданами, у которых есть хронические заболевания;

домохозяйства с лицами маломобильными, которым нужен посторонний уход;

домохозяйство с людьми пожилого возраста (60+);

домохозяйство, которое возглавляет женщина;

домохозяйства, где есть только одинокие родители с детьми;

домохозяйство, пострадавшее от боевых действий или обстрелов (полностью/частично разрушенное жилье, ранения/потеря членов семьи).

Правила регистрации в программе помощи

По информации организаторов, заявки для участия в программе помощи будут принимать по 31 марта 2026 года.

Для осуществления предварительной регистрации нужно позвонить в организацию Acted по следующим номерам телефонов:

+38 (067) 131 10 02;

+38 (063) 453 57 10;

+38 (095) 285 29 84.

Звонки будут принимать в будни с 9:00 до 16:00, однако наличие приведенных категорий не даст гарантии получения помощи, однако является обязательным для участия, добавили в организации.

Как восстановить украинцам право на помощь

В начале 2026 года некоторые граждане не смогли получить социальные выплаты от государства. Речь шла о внутренне перемещенных лицах, которые не выполнили требование идентификации.

Однако правительство разрешило украинцам из-за массовости проблемы пройти такую процедуру до 1 июля этого года.

Также правительство решило упростить доступ к сервисам Пенсионного фонда для такой категории граждан. В частности, было увеличено количество операторов, организованы мобильные бригады и введена электронная очередь.

Ранее сообщалось, что 17 марта жителям одной громад на Сумщине станет доступна возможность зарегистрироваться на выплаты от УВКБ ООН. Помощь предусмотрена на три месяца только для уязвимых категорий.

Еще мы писали, что БО "Каритас-Спес Украина" окажет помощь фермерству. В рамках программы украинцам будут доступны гранты в почти 1 500 долларов.