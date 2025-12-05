Выплаты на коммуналку — кому и где предоставят компенсации на зиму до 20 тыс. грн

Деньги и квитанции. Фото: Новини.LIVE

В декабре 2025 года жители ряда областей смогут зарегистрироваться на предоставление денежной помощи на оплату коммунальных услуг на холодный сезон зимний период. В частности, воспользоваться такой возможностью могут жители одной из громад Харьковской области.

О реализации программы передает пресс-центр представительства международной благотворительной организации "Каритас Украины" в Харькове.

Реклама

Читайте также:

Что предусматривает программа помощи от Каритас

По данным БФ "Каритас Харьков", граждане из уязвимых категорий смогут оформить одноразовую финпомощь на покрытие расходов за услуги ЖКХ.

Размер таких выплат на одно домохозяйство составит почти 20 тыс. грн. Проект "Гуманитарный ответ на критические потребности пострадавших от войны людей при подготовке к зиме 2025-2026" будет действовать в Изюмской громаде.



Также в его рамках в других громадах тем, кто не имеет центрального отопления, предоставят альтернативу. Можно будет оформить средства на покупку твердого топлива или даже помощь в натуральной форме (твердое топливо). Такая возможность будет доступна в таких громадах:

Мерефянская;

Высочанская;

Нововодолажская;

Ольховская;

Песочинская.

По данным организаторов, аналогичная поддержка будет также реализована и в других областях: Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской, Николаевской.

Зимний проект призван оказать помощь уязвимым домохозяйствам для подготовки к холодам и сокращения финансовых затрат, связанных с этим.

"Грядущая зима — уже четвертая с начала полномасштабного вторжения. Украинцы снова будут преодолевать холода и приспосабливаться к рискам повреждений критической инфраструктуры. Самым уязвимым — тяжелее всего", — говорится в сообщении.

Кто сможет подать запрос на помощь

По информации фонда, право на помощь будут иметь только уязвимые категории населения. Поддержку гарантируют:

людям с инвалидностью/членам домохозяйств с такими лицами;

гражданам с тяжелыми болезнями/членам домохозяйств с такими гражданами;

одиноким лицам пожилого возраста (от 60 лет)/домохозяйствам, куда входят такие лица, у которых нет поддержки от родных;

одиноким матерям/отцам или опекунам детей до 18 лет;

многодетным семьям (от трех малолетних детей);

беременным женщинам/матерям с детьми до трех лет;

женщинам, которые возглавляют домохозяйства.

Реализация проекта помощи стала возможна при поддержке Гуманитарного фонда для Украины и Управления ООН по координации гуманитарных дел.

Ранее мы писали, что жители города Сумы могут получить финпомощь УВКБ ООН в 10,8 тыс. грн. Средства предоставят наиболее уязвимым категориям граждан.

Также мы рассказывали, что в Киевском, Черниговском и Сумском регионах действует программа поддержки бизнеса. В ее рамках можно будет получить до 20 тыс. евро.