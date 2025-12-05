Відео
Головна Фінанси Допомога до 20 тис. грн — хто і де отримає гроші на послуги ЖКГ

Допомога до 20 тис. грн — хто і де отримає гроші на послуги ЖКГ

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 08:00
Виплати на комуналку — кому і де нададуть компенсації на зиму до 20 тис. грн
Гроші та квитанції. Фото: Новини.LIVE

У грудні 2025 року жителі низки областей матимуть змогу зареєструватися на надання грошової допомоги на оплату комунальних послуг на холодний сезон зимовий період. Зокрема, скористатися такою можливістю можуть мешканці однієї з громад Харківської області.

Про реалізацію програми передає пресцентр представництва міжнародної благодійної організації "Карітас України" у Харкові. 

Читайте також:

Що передбачає програма допомоги від Карітас 

За даними БФ "Карітас Харків", громадяни з вразливих категорій зможуть оформити одноразову фіндопомогу на покриття витрат за послуги ЖКГ.

Розмір таких виплат на одне домогосподарство становитиме майже 20 тис. грн. Проєкт "Гуманітарна відповідь на критичні потреби постраждалих від війни людей під час підготовки до зими 2025–2026" діятиме в Ізюмській громаді.
 
Також в його рамках в інших громадах тим, хто немає центрального опалення, нададуть альтернативу. Можна буде оформити кошти на купівлю твердого палива або навіть допомогу у натуральній формі (тверде паливо). Така можливість буде доступна у таких громадах: 

  • Мерефʼянська;
  • Височанська;
  • Нововодолазька;
  • Вільхівська;
  • Пісочинська.

За даними організаторів, аналогічна підтримка буде також реалізован і в інших областях: Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Миколаївській.

Зимовий проєкт покликаний надати допомогу вразливим домогосподарствам для підготовки до холодів та скорочення фінансових витрат, пов'язаних з цим.

"Прийдешня зима — вже четверта від початку повномасштабного вторгнення. Українці знову долатимуть холоди і пристосовуватимуться до ризиків пошкоджень критичної інфраструктури. Найвразливішим — найтяжче", — йдеться у повідомленні.

Хто зможе подати запит на допомогу

За інформацією фонду, право на допомогу матимуть лише вразливі категорії населення. Підтримку гарантують:

  • людям з інвалідністю/членам домогосподарств з такими особами;
  • громадянам з тяжкими хворобами/членам домогосподарств з такими громадянами;
  • самотнім особам похилого віку (від 60 років)/домогосподарствам, куди входять такі особи, у яких немає підтримки від рідних;
  • самотнім матерям/батькам або опікунам дітей до 18 років;
  • багатодітним сім'ям (від трьох малолітніх дітей);
  • вагітним жінкам/матерям з дітьми до трьох років;
  • жінкам, які очолюють домогосподарства.

Реалізація проєкту допомоги стала можлива за підтримки Гуманітарного фонду для України та Управління ООН з координації гуманітарних справ.

Раніше ми писали, що жителі міста Суми можуть отримати фіндопомогу УВКБ ООН у 10,8 тис. грн. Кошти нададуть найбільш вразливим категоріям громадян.

Також ми розповідали, що в Київському, Чернігівському, та Сумському регіонах діє програма підтримки бізнесу. В її рамках можна буде отримати до 20 тис. євро

комунальні послуги виплати фінансова допомога гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
