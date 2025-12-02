Выплаты до 20 тыс. евро — программа помощи действует в трех областях Украины

Финпомощь до 20 тыс. евро — где регистрируют на выплаты
До конца 2025 года украинцы, которые занимаются бизнесом, могут подать заявки на получение финансовой помощи от Международной организации по миграции (MOM). Программа охватывает три региона.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации в соцсети Facebook.
Подробнее о программе помощи для бизнеса
В конце года Международная организация по миграции реализует грантовую программу, которая является частью проекта "Жизнеспособность +: экономическая интеграция внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны". Его финансирует Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии.
Зарегистрироваться на денежную помощь для бизнеса в трех областях могут только некоторые украинские микро- и малые предприятия. А именно:
- работают не менее года;
- являются собственностью граждан Украины;
- действуют в Киевской, Черниговской и Сумской областях;
- могут создать новые рабочие места (минимум одно для микро- или три для малых предприятий).
Размер денежной помощи различается следующим образом:
- до 7 тыс. евро — микропредприятиям;
- до 20 тыс. евро — малым предприятиям.
Как принять участие в программе
Подавать заявки на участие в программе можно до 31 января 2026 года или до исчерпания средств, заполнив специальную онлайн-форму.
Потратить средства можно только на следующие направления:
- специализированное оборудование, инструменты, необходимые для производства/переработки и другую деятельность компании;
- ремонты/обустройство помещений (мебель, стеллажи);
- сырье для производственного процесса (до половины от размера помощи).
Все мероприятия должны планироваться на срок до четырех месяцев.
Уточнить детали можно, отправив письмо на адрес: msbboost@iom.int (с темой: SME_2025).
