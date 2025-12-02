Видео
Видео

Финпомощь до 20 тыс. евро — где регистрируют на выплаты

Финпомощь до 20 тыс. евро — где регистрируют на выплаты

Дата публикации 2 декабря 2025 11:03
Выплаты до 20 тыс. евро — программа помощи действует в трех областях Украины
Люди за компьютером с бумагами. Фото: Freepik

До конца 2025 года украинцы, которые занимаются бизнесом, могут подать заявки на получение финансовой помощи от Международной организации по миграции (MOM). Программа охватывает три региона.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации в соцсети Facebook.

Читайте также:

Подробнее о программе помощи для бизнеса

В конце года Международная организация по миграции реализует грантовую программу, которая является частью проекта "Жизнеспособность +: экономическая интеграция внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны". Его финансирует Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии.

Зарегистрироваться на денежную помощь для бизнеса в трех областях могут только некоторые украинские микро- и малые предприятия. А именно:

  • работают не менее года;
  • являются собственностью граждан Украины;
  • действуют в Киевской, Черниговской и Сумской областях;
  • могут создать новые рабочие места (минимум одно для микро- или три для малых предприятий).

Размер денежной помощи различается следующим образом:

  • до 7 тыс. евро — микропредприятиям;
  • до 20 тыс. евро — малым предприятиям.

Как принять участие в программе

Подавать заявки на участие в программе можно до 31 января 2026 года или до исчерпания средств, заполнив специальную онлайн-форму

Потратить средства можно только на следующие направления:

  • специализированное оборудование, инструменты, необходимые для производства/переработки и другую деятельность компании;
  • ремонты/обустройство помещений (мебель, стеллажи);
  • сырье для производственного процесса (до половины от размера помощи).

Все мероприятия должны планироваться на срок до четырех месяцев.

Уточнить детали можно, отправив письмо на адрес: msbboost@iom.int (с темой: SME_2025).

Ранее сообщалось о возможности оформить выплаты от УВКБ ООН на полгода. Помощь предусмотрена для внутренних переселенцев в Днепропетровской области.

Еще мы рассказывали о программе поддержки сельского хозяйства от Mercy Corps. Украинцы могут получить финансовую поддержку от 3 тыс. долларов.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
