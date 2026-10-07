Зимние выплаты от Каритас: кому и где из украинских селян доступны гранты

Пожилые люди и женщина с документами. Фото: Freepik

Осенью 2026 года в одном из регионов представители национальной сети благотворительных организаций, основанных Украинской греко-католической церковью, "Каритас Украины", предоставят финансовые гранты для подготовки сельского хозяйства к зимнему периоду. Рассчитывать на такую поддержку смогут как местные жители, так и внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

О том, где доступны гранты, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Что нужно знать о с/х программе Каритас

По информации организаторов, проект помощи пострадавшим от войны в Украине охватит Полтавский регион. В частности, 9 октября такая возможность появится у жителей поселка Чернухи. Проект предусматривает предоставление финансовых грантов на зимовку.

"Каритас Полтава в рамках проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине в Полтаве и Полтавской области" проведет регистрацию на гранты на зимовку 9 октября в 11:00 для жителей Чорнухинской ТГ, которые соответствуют условиям программы", — сообщили в фонде.

Речь идет о выделении средств на подготовку к зиме (ремонт помещений) для обеспечения готовности сельского хозяйства к зимнему периоду.

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На эти средства можно будет:

Утеплить и отремонтировать конюшни и другие элементы сельскохозяйственной инфраструктуры; Восстановить вентиляцию, освещение и создать безопасные условия содержания животных; Провести ремонт или расширить овощехранилища; Обеспечить бесперебойную подачу воды; Заготовить корма; Повысить общий уровень благополучия животных.

Также "Каритас Полтава" приглашает всех, кто интересуется современными подходами в аграрной сфере, принять участие в обучении "Огородничество на приусадебном участке".

Кто может подать заявки на гранты

Принять участие в проекте по предоставлению грантов на зимовку могут местные жители или переселенцы, которые:

заинтересованы в развитии сельского хозяйства;

пострадало из-за войны сельскохозяйственное производство или доход от него;

не намерены переезжать в ближайшие шесть месяцев;

находятся в социально или экономически уязвимом положении.

Куда обращаться и какие документы необходимы

Граждане, соответствующие указанным условиям, могут обратиться с 11:00 9 октября 2026 года к организаторам для предварительной регистрации по адресу: поселок Чернухи, ул. Центральная, 28 (ЦНСП).

Необходимо иметь при себе следующие документы:

паспорт/ID-карту;

идентификационный код;

справку ВПЛ (для внутренне перемещенных лиц).

Также граждане могут уточнить подробности о действии программы у представителей фонда по следующим контактам:

050 346 4693;

050 888 7029.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенью УВКБ принимает заявки на помощь от беженцев и ВПЛ в Ивано-Франковской области. В рамках программы все в семье получат по 10 800 грн. В частности, среди приоритетных групп будут уязвимые категории людей. В зависимости от обстоятельств будет предоставлено 10 800 грн или 12 300 грн.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в Полтавской области доступна программа поддержки для эвакуированных семей от "Каритас Украины". Речь идет о переселенцах, которые переместились за последние 45 дней. Для ВПЛ гарантируются выплаты в размере 12 300 грн.