Зимние выплаты от Каритас: кому и где из украинских селян доступны гранты

Гранты для украинских селян: где доступна программа Каритас
Осенью 2026 года в одном из регионов представители национальной сети благотворительных организаций, основанных Украинской греко-католической церковью, "Каритас Украины", предоставят финансовые гранты для подготовки сельского хозяйства к зимнему периоду. Рассчитывать на такую поддержку смогут как местные жители, так и внутренне перемещенные лица (ВПЛ).
О том, где доступны гранты, рассказывает издание Новини.LIVE.
Что нужно знать о с/х программе Каритас
По информации организаторов, проект помощи пострадавшим от войны в Украине охватит Полтавский регион. В частности, 9 октября такая возможность появится у жителей поселка Чернухи. Проект предусматривает предоставление финансовых грантов на зимовку.
"Каритас Полтава в рамках проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине в Полтаве и Полтавской области" проведет регистрацию на гранты на зимовку 9 октября в 11:00 для жителей Чорнухинской ТГ, которые соответствуют условиям программы", — сообщили в фонде.
Речь идет о выделении средств на подготовку к зиме (ремонт помещений) для обеспечения готовности сельского хозяйства к зимнему периоду.
На эти средства можно будет:
- Утеплить и отремонтировать конюшни и другие элементы сельскохозяйственной инфраструктуры;
- Восстановить вентиляцию, освещение и создать безопасные условия содержания животных;
- Провести ремонт или расширить овощехранилища;
- Обеспечить бесперебойную подачу воды;
- Заготовить корма;
- Повысить общий уровень благополучия животных.
Также "Каритас Полтава" приглашает всех, кто интересуется современными подходами в аграрной сфере, принять участие в обучении "Огородничество на приусадебном участке".
Кто может подать заявки на гранты
Принять участие в проекте по предоставлению грантов на зимовку могут местные жители или переселенцы, которые:
- заинтересованы в развитии сельского хозяйства;
- пострадало из-за войны сельскохозяйственное производство или доход от него;
- не намерены переезжать в ближайшие шесть месяцев;
- находятся в социально или экономически уязвимом положении.
Куда обращаться и какие документы необходимы
Граждане, соответствующие указанным условиям, могут обратиться с 11:00 9 октября 2026 года к организаторам для предварительной регистрации по адресу: поселок Чернухи, ул. Центральная, 28 (ЦНСП).
Необходимо иметь при себе следующие документы:
- паспорт/ID-карту;
- идентификационный код;
- справку ВПЛ (для внутренне перемещенных лиц).
Также граждане могут уточнить подробности о действии программы у представителей фонда по следующим контактам:
- 050 346 4693;
- 050 888 7029.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенью УВКБ принимает заявки на помощь от беженцев и ВПЛ в Ивано-Франковской области. В рамках программы все в семье получат по 10 800 грн. В частности, среди приоритетных групп будут уязвимые категории людей. В зависимости от обстоятельств будет предоставлено 10 800 грн или 12 300 грн.
Еще Новини.LIVE писали о том, что в Полтавской области доступна программа поддержки для эвакуированных семей от "Каритас Украины". Речь идет о переселенцах, которые переместились за последние 45 дней. Для ВПЛ гарантируются выплаты в размере 12 300 грн.