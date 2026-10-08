Выплаты на дрова: кто и где получит денежную помощь на зиму от Норвегии

Человек держит деньги и кошелек в руках. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года жители одного из северных регионов Украины смогут оформить денежную помощь от гуманитарной организации "Норвежский совет по делам беженцев" (NRC), которая ведет свою деятельность в 25 странах мира. В рамках программы домохозяйства смогут получить средства на приобретение твердого топлива на предстоящий отопительный сезон 2026–2027 годов.

О том, какие условия предусмотрены программой, рассказывают Новини.LIVE.

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Что нужно знать о денежной помощи от Норвегии

Речь идет о зимней программе поддержки от независимой, гуманитарной, некоммерческой неправительственной организации, которая защищает права беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), и сосредоточила свою деятельность в Черниговской области. В частности, 8 октября обратиться в NRC смогут жители нескольких громад, которые ранее не успели записаться на выплаты.

"Для тех, кто не успел или не смог пройти анкетирование на получение единовременной денежной помощи для приобретения твердого бытового топлива, выделен дополнительный день для регистрации! Норвежский совет по делам беженцев (NRC) проведет дополнительное анкетирование", — говорится в сообщении.

Выплаты в размере 19 400 грн смогут получить те семьи, которые проживают в домах с печным отоплением. Средства можно будет потратить на различные виды твердого топлива:

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дрова;

уголь;

пеллеты;

брикеты.

Кто сможет пройти анкетирование на помощь и на какие условия

Обратиться к организаторам смогут жители двух сел Черниговской области. Речь идет о следующих населенных пунктах:

с. Выхвостов;

с. Развиновка.

Также на помощь будут иметь право граждане, имеющие справку из старостата о фактическом проживании в соответствующем населенном пункте без регистрации.

В то же время деньги на отопление не будет предоставлены, если члены домохозяйства ранее получали в течение соответствующего отопительного сезона любую денежную или натуральную помощь от других международных организаций или фондов, целью которой было предоставление возможности приобрести твердое бытовое топливо для печей.

Куда обращаться для регистрации и список документов

Жители этих двух населенных пунктов, желающие получить денежную помощь от гуманитарной организации "Норвежского совета по делам беженцев" (NRC) на приобретение твердого топлива на отопительный сезон 2026–2027 годов, должны с 10:00 8 октября 2026 года (четверг) прибыть в место регистрации: убежище Вихвостовской гимназии (БК).

Гражданам, которые не успели или не смогли подать заявку ранее, рекомендуется воспользоваться дополнительной возможностью 8 октября. Также просят заранее подготовить все необходимые оригиналы документов.

При себе обязательно иметь:

Паспорт/ID-карту, выписку о месте регистрации (или справку из старостата);

Идентификационный код;

Паспорт и налоговый код каждого члена семьи, для детей — свидетельство о рождении;

IBAN счета лица, которое будет проходить анкетирование;

Справку о статусе ВПЛ (при наличии).

Организаторы отметили, что без указанных документов анкетирование проводиться не будет, а пройти его сможет только один человек из домохозяйства.

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