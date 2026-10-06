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Главная Финансы 10 800 грн от UNHCR: где доступны многодетным и тем, кому 60+

10 800 грн от UNHCR: где доступны многодетным и тем, кому 60+

Ua ru
6 октября 2026 11:00
Выплаты от UNHCR Ukraine: где пенсионеры и многодетные семьи получат 10 800 грн
Человек держит национальную валюту и кошелек. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года благотворительный фонд "Право на защиту" начинает работу в еще одном украинском городе, чтобы оказывать денежную помощь от UNHCR Ukraine, представляющей глобальную межправительственную организацию — Агентство ООН по делам беженцев. В рамках программы пенсионеры, люди с инвалидностью и многодетные семьи смогут получить поддержку на трехмесячный период.

О том, где и кому предусмотрена помощь, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Что нужно знать о помощи от UNHCR Ukraine

Речь идет о реализации программы UNHCR Ukraine в городе Житомире, призванной поддержать семьи, которых война вынудила покинуть свой дом, чтобы спасти жизнь.

Обратиться в пункт сбора данных семьи могут, если:

  • являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) и покинули свои дома из-за угроз в течение последних 45 дней;
  • являются переселенцами, которые переместились из-за войны в период от 46 дней до 6 месяцев;
  • являются беженцами, вернувшимися домой после вынужденного отъезда в другие регионы или за границу, причем это произошло в течение последних 12 месяцев и не ранее чем три месяца назад.

Основными критериями отбора для второй и третьей категорий являются:

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  1. Размер дохода не превышает 8 300 грн на одного члена семьи в месяц;
  2. Жилье расположено близко к линии фронта;
  3. Плохие условия проживания;
  4. Семьи относятся к уязвимым категориям (в их составе есть пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные, малообеспеченные, безработные и т. д.).

Граждане также могут обратиться за консультацией по вопросам регистрации, даже если ранее получали помощь от других международных фондов, однако с тех пор прошло более трех месяцев.

Граждане получат 10 800 грн или 12 300 грн на каждого члена семьи на три месяца.

Нюансы регистрации и необходимые документы

Граждане, относящиеся к вышеперечисленным категориям, могут обратиться для предварительной регистрации по адресу: г. Житомир, ул. Ивана Кочерги, 6 (офис БФ "Право на защиту").

С собой необходимо иметь следующие документы:

  • Паспорт гражданина;
  • Налоговый номер;
  • Справку ВПЛ/другое подтверждение перемещения;
  • Свидетельство о рождении детей;
  • Банковскую карту главы домохозяйства;
  • Документы, подтверждающие инвалидность/опеку.

Важно, чтобы все члены семьи присутствовали в пункте регистрации, за исключением маломобильных людей и детей до трех лет.

"Обратите внимание! Окончательное решение о возможности регистрации принимается специалистом фонда после личного собеседования и проверки на соответствие всем критериям программы", — говорится в сообщении.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в октябре домохозяйства могут получить финансовую помощь от Соединенных Штатов. Обратиться за выплатами могут те, кто продолжает проживать в деоккупированных населенных пунктах. Программа призвана поддержать тех, у кого низкие доходы.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в одном из прифронтовых населенных пунктов семьи могут принять участие в проекте финансовой помощи, реализуемом при поддержке Германии. В его рамках предусмотрено предоставление выплат для уязвимых групп населения в размере около 19 400 грн. Средства можно потратить на твердое топливо на зиму.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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