Выплаты для украинцев с инвалидностью — где доступна помощь в 15 тыс. грн

Украинские граждане пожилого возраста от 65 лет и лица с инвалидностью I-II группы, а также другие уязвимые категории населения могут оформить финансовую помощь до 15 тыс. грн. В этом году такая программа действует в одной из территориальных громад.

Где уязвимым группам украинцев оказывают помощь

Воспользоваться возможностью подать заявки на получение денежной помощи могут граждане, которые являются переселенцами из Соледарской городской территориальной громады Бахмутского района Донецкой области. Выплаты от 5 тыс. грн до 15 тыс. грн можно оформить только один раз в год.

Однако помощь предусмотрена исключительно для уязвимых категорий населения:

Гражданам с инвалидностью І-ІІ группы — в размере от 5 до 15 тыс. грн; Лицам пожилого возраста от 65+ — от 5 до 15 тыс. грн; Семьям с несовершеннолетними детьми до 18 лет — 5 тыс. грн; Детям-сиротам/лишенным родительской опеки — в размере 5 тыс. грн на ребенка; Семьям с детьми с инвалидностью — 10 тыс. грн; Многодетным семьям — 10 тыс. грн; Гражданам, которые осуществили погребение, — 10 тыс. грн; Домохозяйствам с печным отоплением — 10 тыс. грн.

Как оформить выплаты и пакет необходимых документов

Граждане с регистрацией из Соледарской громады могут обращаться за выплатами лично в Центры поддержки:

Киев, ул. Бориславская, 72/3, по записи по тел. 0954630657/0953443583;

Днепр проспект Героев, 30-Д, тел. 0500654004/0955639290;

Черкассы, ул. Добровольского, 20, 0509809814.

Кроме заявления на назначение помощи, нужно подготовить следующие копии документов (для всех категорий):

паспорт и идентификационный код

выписка из реестра тергромады;

пенсионное удостоверение/получателя соцпомощи;

справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица;

справка с реквизитами формы IBAN.

другие документы.

Где еще предусмотрена помощь украинцам с инвалидностью

Также семьи с лицами с инвалидностью I-II группы, тяжелыми заболеваниями или маломобильными людьми могут подать заявку на участие в программе финпомощи ОО "Acted".

Такая программа доступна для жителей Сосницкой громады на Сумщине. Каждый член семьи получит по 3,6 тыс. грн/месяц.

Также помощь доступна другим уязвимым категориям лиц: пожилым людям, многодетным, домохозяйствам, которые возглавляют одинокие лица с детьми.

Ранее сообщалось, что УВКБ ООН открыло регистрацию для участия в программе поддержки в еще одном городе. Гражданам предоставят по 10,8 тыс. грн.

Еще мы писали, что украинцам доступна возможность принять участие в программе БО "Caritas-Spes Ukraine". На сельское хозяйство предоставят от 33 тыс. грн.