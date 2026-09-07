Выплаты от Каритас: кому и где выплатят деньги на полгода

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE

Осенью 2026 года в одной из западных областей Украины реализуется проект долгосрочной финансовой поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в виде предоставления средств на аренду жилья на полугодовой срок. Речь идет о реализации соответствующей инициативы местным представительством "Каритас Украины".

О том, кому доступны выплаты от благотворителей, рассказывает редакция Новини.LIVE.

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Кто получит помощь от Каритас этой осенью

В рамках проекта "Emergency Appeal" в Тернопольской области предусмотрено оказание финансовой поддержки гражданам, имеющим официальный статус внутреннего переселенца.

Выплаты будут предоставлены на покрытие расходов на аренду безопасного и стабильного жилья в течение полугода, пока граждане не адаптируются и не найдут стабильный доход для самостоятельной оплаты. В частности помощь гарантируют жителям Тернополя.

"Каритас Тернополь начинает прием заявок на финансовую помощь для оплаты аренды жилья в рамках проекта Emergency Appeal 2026–2027", — говорится в объявлении.

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Выплаты будут предоставлены, если семьи из-за войны были вынуждены покинуть свой дом и испытывают необходимость в аренде жилья, а также соответствуют следующим требованиям:

Внутренне перемещенные лица, имеющие официальный статус ВПЛ за 2025–2026 годы; Среднемесячный доход на одного члена домохозяйства не превышает 8 400 грн.

Нюансы участия в программе помощи

Согласно условиям программы, граждане для участия в проекте "Emergency Appeal" заполняют специальные анкеты и только после их обработки организаторы смогут принять решение о возможности оказания помощи. Количество мест ограничено, а потому выплаты получат только те, кто больше всего нуждается в помощи.

Предпочтение могут получить те, кто имеет уязвимости. Это могут быть:

Граждане с инвалидностью (I-III группа/инвалидность с детства);

Одинокие старики;

Многодетные семьи (от трех и более несовершеннолетних детей);

Лица и семьи без постоянного дохода;

Граждане, пострадавшие от насилия;

Лица, потерявшие жилье из-за войны;

Бездомные лица;

Граждане из числа детей-сирот/детей, лишенных родительской опеки;

Родные пропавших без вести;

Семьи и отдельные лица, нуждающиеся в соцуслугах, но не имеющие их.

Ранее в организации поясняли, что речь идет не только о помощи в оплате аренды, ведь участникам программы будет предоставлено индивидуальное сопровождение и, при необходимости, перенаправление к социальным, административным, медицинским и другим разнообразным службам.

Цель программы — оказать поддержку в восстановлении самостоятельности и способности обеспечивать дальнейшие жилищные потребности переселенцев.

Объявление. Источник: Каритас

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что около 380 тысяч семей из прифронтовых громад получат единовременные выплаты в размере 19 400 грн на отопительный сезон. Средства предусмотрены для уязвимых лиц, а заявления на помощь можно подавать до 30 октября.

Также Новини.LIVE писали, что граждане смогут оформить новую финансовую помощь на важные нужды. Средства предусмотрены для отдельных лиц при определенных условиях. Сумма помощи и механизм ее получения будут зависеть от конкретной программы. Деньги предоставит благотворительная организация "Каритас Каменское".