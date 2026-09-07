19 400 грн на зиму: кто получит выплату и как оформить пособие

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Более 380 тысяч семей в прифронтовых общинах получат единовременную помощь в размере 19 400 гривен на период отопительного сезона. Деньги предусмотрены для наиболее уязвимых категорий населения, а заявления на выплату будут приниматься до 30 октября.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

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Кто получит 19 400 гривен

Правительство запускает программу единовременной финансовой помощи для жителей прифронтовых общин. Всего выплаты должны получить более 380 тысяч семей.

Размер помощи составит 19 400 гривен на одно домохозяйство. Средства предназначены для переживания отопительного сезона и подготовки к холодам.

Выплаты направляются украинцам, относящимся к наиболее уязвимым категориям населения. В частности, речь идет о:

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людях с инвалидностью;

одиноких пенсионерах;

внутренне перемещенных лицах;

получателях жилищных субсидий;

многодетных семьях;

приемных семьях;

одиноких матерях;

семьях, воспитывающих детей с инвалидностью;

детских домах семейного типа;

патронатных семьях.

В то же время 19 400 гривен не будут выплачиваться автоматически всем жителям прифронтовых территорий. Помощь предусмотрена именно для определенных категорий домохозяйств, нуждающихся в дополнительной поддержке.

Откуда взяли деньги на выплаты

Для реализации программы правительство привлекло 7,4 млрд гривен от международных гуманитарных организаций.

Часть средств поступила от ЮНИСЕФ и Украинского Красного Креста через специальный гуманитарный счет Министерства социальной политики.

Таким образом, международное гуманитарное финансирование направляется на поддержку семей, проживающих в прифронтовых общинах и нуждающихся в помощи перед отопительным сезоном.

Как оформить помощь

Чтобы получить выплату, необходимо подать соответствующее заявление. Обратиться можно через:

Пенсионный фонд Украины; ЦНАП; представителей местных властей.

Конечный срок подачи заявления — 30 октября 2026 года. Поэтому тем, кто относится к указанным категориям, не стоит откладывать обращение на последние дни.

Как выплатят 19 400 грн

Получить средства можно будет двумя способами — на банковский счет или наличными через Укрпошту.

То есть для получения помощи не обязательно иметь банковскую карту. В случае выбора соответствующего способа деньги можно будет получить через почтового оператора.

Для семей, проживающих вблизи линии фронта, такая выплата может частично покрыть расходы, связанные с подготовкой к отопительному сезону и переживанием холодов.

Что важно знать

Речь идет именно о единовременной выплате в размере 19 400 гривен, а не о ежемесячной помощи.

Программа охватит более 380 тысяч семей в прифронтовых общинах. Тем, кто претендует на средства, необходимо успеть подать заявление до 30 октября 2026 года через ПФУ, ЦНАП или местные органы власти.

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