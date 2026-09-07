Виплати від Карітас: кому і де нададуть гроші на пів року

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

Восени 2026 року в одній із західних областей України діє проєкт довготривалої фінансової підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у вигляді надання коштів на оренду житла на піврічний період. Йдеться про реалізацію відповідної ініціативи місцевим представництвом "Карітас України".

Про те, кому доступні виплати від благодійників, розповідає редакція Новини.LIVE.

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Хто отримає допомогу від Карітас восени

У рамках проєкту "Emergency Appeal" у Тернопільській області передбачається забезпечення фінпідтримкою громадян, які мають офіційний статус внутрішнього переселенця.

Виплати нададуть на покриття витрат на оренду безпечного та стабільного житла упродовж пів року, доки громадяни не адаптуються та не знайдуть стабільний дохід для самостійної оплати. Зокрема, допомогу гарантують жителям Тернополя.

"Карітас Тернопіль розпочинає прийом заявок на фінансову допомогу для оплати оренди житла в межах проєкту Emergency Appeal 2026–2027", — йдеться в оголошенні.

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Виплати нададуть, якщо родини через війну були змушені залишити свій дім та є необхідність в оренді житла, а також дотримались таких вимог:

Внутрішньо переміщені особи, у яких є офіційний статус ВПО 2025–2026 років; Середньомісячний дохід на одного члена домогосподартва не перевищує 8 400 грн.

Нюанси участі у програмі допомоги

Згідно з умовами програми, громадяни для участі у проєкті "Emergency Appeal" заповнюють спеціальні анкети і лише після їх опрацювання організатори зможуть ухвалити рішення про можливість надання допомоги. Кількість місць обмежена, а тому виплати отримають тільки ті, хто найбільше потребує допомоги.

Перевагу можуть отримати ті, хто має вразливості. Це можуть бути:

Громадяни з інвалідністю (I-III група/інвалідність з дитинства);

Самотні люди похилого віку;

Багатодітні родини (від трьох і більше неповнолітніх дітей);

Особи та родини без постійного доходу;

Громадяни, які постраждали від насильства;

Особи, які втратили житло через війну;

Безпритульні особи;

Громадяни з числа дітей-сиріт/дітей, позбавлених батьківського піклування;

Рідні зниклих безвісти;

Родини та окремі особи, які потребують соцпослуг, але не мають їх.

Раніше в організації пояснювали, що йдеться не тільки про допомогу в оплаті оренди, адже учасникам програми нададуть індивідуальний супровід та, за потреби, перенаправлення до соціальних, адміністративних, медичних та інших різноманітних сервісів.

Мета програми — надати підтримку у відновленні самостійності та спроможності забезпечувати подальші житлові потреби переселенцям.

Оголошення. Джерело: Карітас

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що близько 380 тисяч родин з прифронтових громад отримають одноразові виплати у розмірі 19 400 грн на опалювальний сезон. Кошти передбачені для вразливих осіб, а заяви на допомогу можна подавати до 30 жовтня.

Ще Новини.LIVE писали, що громадяни зможуть оформити нову фіндопомогу на важливі потреби. Кошти передбачені для окремих деяких осіб за визначених умов. Сума допомоги та механізм її отримання залежатиме від конкретної програми. Гроші надасть благодійна організація "Карітас Кам’янське".