Денежная помощь на защиту прав: кто может получить компенсацию в 2026 году

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Судебный сбор, услуги нотариуса, техническая документация или оформление паспорта могут стать дополнительными расходами для человека, который и без того оказался в сложных обстоятельствах. В таких случаях часть расходов на защиту и восстановление своих прав можно покрыть за счет денежной помощи от благотворителей. Известно, для кого из украинцев доступна такая возможность.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на международную благотворительную организацию "Каритас Каменское".

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Кто может получить помощь

Программа предназначена для двух основных групп:

внутренне перемещенных лиц, относящихся к одной или нескольким уязвимым категориям. При этом среднемесячный доход на одного человека в семье не должен превышать 8 647 гривен;

местных жителей, чье жилье было повреждено или разрушено в результате войны.

К уязвимым категориям относятся:

одинокие матери и отцы, а также опекуны несовершеннолетних детей;

беременные женщины и женщины, кормящие ребенка до 3 лет;

люди с тяжелыми заболеваниями;

люди с инвалидностью I и II группы, а также люди с инвалидностью с детства;

одинокие люди в возрасте от 55 лет;

многодетные семьи;

семьи с низким доходом;

люди и семьи без стабильного дохода;

пострадавшие от насилия;

люди и семьи, лишившиеся жилья в результате боевых действий;

люди без постоянного места жительства;

семьи пропавших без вести;

люди и семьи, которым нужны социальные услуги, но они не могут их получить;

гражданские пленники;

люди и семьи, потерявшие кормильца в результате вооруженной агрессии;

гражданские лица, утратившие здоровье в результате войны.

На что можно потратить деньги

Помощь можно направить на расходы, связанные с защитой или восстановлением прав. В частности, средства можно использовать на:

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судебный сбор;

оформление технической документации;

нотариальные услуги;

услуги государственного регистратора;

оформление документов в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния;

услуги Государственной миграционной службы.

То есть речь идет не об обычной денежной выплате на бытовые нужды, а о помощи с конкретными расходами, возникающими при решении правовых вопросов.

Куда обращаться за помощью

Если человек не знает, подходит ли его ситуация под условия программы, можно обратиться к специалистам "Каритас Каменское". Там помогут оценить ситуацию и объяснят, можно ли получить такую поддержку.

Телефоны горячей линии:

068-175-78-08

050-081-00-69

Ранее Новини.LIVE писали, кому в Украине доступна зимняя помощь в размере 19 400 гривен. Средства могут получить уязвимые домохозяйства одной из общин на отопление и другие зимние нужды. Для участия необходимо иметь доход до 8 650 гривен на человека и не получать аналогичную выплату.

Также Новини.LIVE рассказывали, как студентам-ВПЛ самостоятельно оформить пособие на проживание. Несовершеннолетние ученики и студенты дневной или дуальной формы обучения могут обращаться за выплатой без родителей, если живут отдельно от уполномоченного представителя семьи. Пособие назначается на шесть месяцев, а при соблюдении условий его можно получать в общей сложности до пяти таких периодов.