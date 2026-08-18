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Главная Финансы Денежная помощь от Каритас: кто из семей получит до 54 000 грн

Денежная помощь от Каритас: кто из семей получит до 54 000 грн

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 11:00
Выплаты украинским семьям: кому Каритас выплачивает до 54 000 грн
Маленькая девочка в окружении взрослых. Фото: Новини.LIVE

В августе 2026 года представительство "Каритас Украины" открыло регистрацию в рамках проекта "Многопрофильная помощь пострадавшим от войны в Украине" при финансовой поддержке правительства Соединенных Штатов. Денежная помощь доступна для жителей еще одного города из прифронтовых областей. Согласно программе, каждый член семьи получит единовременную выплату.

Об этом говорится в сообщении одного из городских советов, информируют Новини.LIVE.

Кому из украинских семей доступны выплаты от Каритас

Речь идет о возобновлении приема заявок на денежную помощь в рамках проекта "Каритас Украины" в городе Вольнянск Запорожской области.

"БФ "Каритас Запорожье" в Запорожской области возобновляет прием заявок на регистрацию в проекте "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине" при поддержке правительства Соединенных Штатов", — говорится в сообщении.

Предусматривается оказание денежной помощи населению, пострадавшему в результате военных действий, на удовлетворение базовых потребностей. В частности, в первую очередь проводится регистрация в населенных пунктах, расположенных на расстоянии от 0 до 20 км от линии разграничения, в условиях постоянного риска.

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Также будет оказана поддержка лицам, проживающим в прифронтовых громадах в пределах 50 км от фронта при следующих условиях:

  • Граждане имеют низкие доходы/потеряли основной источник дохода во время войны;
  • Не имеют возможности покрыть базовые жизненные потребности и относятся к уязвимым категориям лиц.

Речь идет о следующих особенностях:

  1. Люди с инвалидностью (I–III группа);
  2. Граждане с тяжелыми заболеваниями;
  3. Люди, нуждающиеся в дорогостоящем лечении;
  4. Граждане старше 60 лет, проживающие в одиночестве или в семье из двух человек без поддержки трудоспособных родственников;
  5. Одинокие родители и опекуны;
  6. Многодетные семьи;
  7. Беременные женщины/матери с детьми до трех лет.

Суммы выплат и порядок регистрации в программе

В рамках программы "Каритас Украины" жители города Вольнянск получат финансовую помощь в размере 10 800 грн для каждого члена домохозяйства. С учетом этого, семья из пяти человек сможет рассчитывать на сумму 54 000 грн. Речь идет о начислении единовременной выплаты, рассчитанной на покрытие основных потребностей в течение шести месяцев.

Для предварительной регистрации в программе необходимо подать заявку по установленной форме.

При условии соответствия критериям уязвимости и требованиям программы представители фонда сами свяжутся с заявителями для предоставления выплат.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что "Каритас" в Полтавской области оказывает помощь гражданам, переехавшим в другие регионы из-за войны. Средства предназначены для наиболее уязвимых категорий населения. На выплаты можно будет купить твердое топливо на зиму. В частности, средства доступны людям пожилого возраста.

Еще Новини.LIVE писали, что в конце лета лица, перемещенные из-за войны, смогут получить денежную помощь от УВКБ ООН. В зависимости от обстоятельств граждане из числа наиболее уязвимых групп получат выплаты до 12 800 грн. Такая возможность предоставляется жителям города Винница.

выплаты деньги пенсионеры лицо с инвалидностью денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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